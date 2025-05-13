Cezaevlerinde Yeni Dönem! Bakan Tunç Detayları Açıkladı, Tahliyesi Yaklaşanlar İçin Dikkat Çekici Hamle

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da düzenlenen ‘’Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni’nde önemli açıklamalar yaptı.

YENİ İŞ İMKANI

Yeni protokolün detayları hakkında bilgi veren Bakan Tunç, ‘Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolüyle, hükümlüler, tahliyelerine bir ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebilecek’ dedi.

DANIŞMANLIK HİZMETİ

Bakan Tunç, tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş olanağı açılacağını, hükümlülerin ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinden danışmanlık hizmeti alabileceklerini belirtti.

'75 BİN HÜKÜMLÜ EĞİTİM GÖRÜYOR'

Bakan Tunç şöyle konuştu: Sadece uyuşturucu suçlarının tedavi edileceği bir cezaevi faaliyete girdi. Cezaevlerinde 957 öğretmen var, 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor. Devletin adalet eli yalnızca cezalandıran değil, dönüştüren ve toplumu inşa eden bir eldir.

Öte yandan törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yaptığı açıklamada ‘2014 yılından bu yana 2 bin 969 eski hükümlü vatandaşımızın kendi işini kurma projesine yaklaşık 168 milyon TL hibe desteği tahsis ettik’ ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA