Kandilli Rasathanesi ve AFAD Açıkladı: Bursa'da Deprem
Kandilli Rasathanesi Bursa'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.0 olarak bildirdi.
Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.
Gemlik merkezli deprem yerin 12.8 km derinliğinde kaydedildi.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı. AFAD verisine göre deprem 12.1 km derinlikte gerçekleşti.
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Kaynak: Haber Merkezi
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