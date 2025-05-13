Kandilli Rasathanesi ve AFAD Açıkladı: Bursa'da Deprem

Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

Gemlik merkezli deprem yerin 12.8 km derinliğinde kaydedildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı. AFAD verisine göre deprem 12.1 km derinlikte gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi