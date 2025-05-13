Kandilli Rasathanesi ve AFAD Açıkladı: Bursa'da Deprem

Kandilli Rasathanesi Bursa'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.0 olarak bildirdi.

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD Açıkladı: Bursa'da Deprem

Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

Gemlik merkezli deprem yerin 12.8 km derinliğinde kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Açıkladı: Bursa'da Deprem - Resim : 1

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı. AFAD verisine göre deprem 12.1 km derinlikte gerçekleşti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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