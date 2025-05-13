Özgür Özel Soma'da Adalet Sözü Verdi: Bu Dava Yeniden Görülecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'daki maden faciasının 11. yılında düzenlenen "Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü"ne katıldı. Soma'daki açıklamalarında hem facianın adalet boyutuna hem de bölgedeki işçi ölümlerine dikkat çekti.

Özel, sabah saatlerinden itibaren Soma'da farklı acılara tanıklık ettiğini belirterek, "Şehitlerimizin mevlidine katıldık, iş kazasında yaşamını yitiren genç bir kardeşimizin ailesini ziyaret ettik. Her köşesinde başka bir acı taşıyan bir yerdeyiz. Soma böyle bir yer" ifadelerini kullandı.

'SOMA'YI HİÇBİR ZAMAN TERK ETMEDİK'

CHP lideri, Soma'da geçmişte yaşanan ağır seçim mağlubiyetlerine rağmen bölge halkına sırt çevirmediklerini vurguladı. Seçimi kaybedince millete küsmeden, demokratik olgunlukla hareket ettiklerini belirterek, "Soma'daki yürüyüşümüz bu ülkeye örnek olsun" dedi.

'YARGIYA MÜDAHALE EDİLDİ'

Konuşmasında Soma davasının adil yargılanmadığını söyleyen Özel, davanın Yargıtay'da 5,5 ay bekletildiğini, heyetin değiştirilerek kararın çarpıtıldığını belirtti. "Madende hayatını kaybedenlerin yakınları adalet beklerken, bu dosyada siyasi müdahalelerle suçlular serbest bırakıldı" diyen Özel, "Ama biz yemin ettik. Bu dava yeniden görülecek, bu kez adalet gerçekten yerini bulacak" diye konuştu.

'AVUKATLAR İÇERİDE, KATİLLER DIŞARIDA'

Soma davasında mağdur aileleri ücretsiz savunan avukatlar Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay'ın cezaevinde olduğunu hatırlatan Özel, faciada sorumluluğu olanların 5,5 gün gibi kısa sürelerle cezadan kurtulduğunu söyledi. "Çocukları yetim bırakanlar dışarıda, adaletin peşinden koşanlar içeride. Bu kabul edilemez" diyerek, davaya siyasi baskı yapanların da yargılanacağını belirtti.

"Unutanlara karşı buradayız" diyen Özel, "Soma'da reytingi bitince sırt çevirenleri gördük. Ama biz her zaman buradayız. Bu acının, bu mücadelenin yanında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi