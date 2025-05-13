Cinayet İşledi, 10 Yılın Ardından Yakalandı: Hapis Cezası Kararı Okunurken Bayıldı

İnegöl'de yakalanan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Muhammed G., mahkeme kararının okunması sırasında bayıldı. 10 yıl önce Kayseri’de işlediği 'kasten öldürme' suçundan hüküm giydiği öğrenilen Muhammed G., hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

Cinayet İşledi, 10 Yılın Ardından Yakalandı: Hapis Cezası Kararı Okunurken Bayıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Suriye uyruklu firari Muhammed G. (34), polis ekiplerince yakalandı. Kayseri’de 10 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle aranan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KARAR OKUNURKEN BAYILDI

Mahkeme, firari hükümlü hakkında tutuklama kararı verdi. Kararın yüzüne okunması sırasında fenalaşarak bayılan Muhammed G., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisinin ardından yeniden gözaltına alınan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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