Boşanmak İstedi, Cinsel Saldırıya Uğradı... Suç Makinasına 25 Yıl Hapis

Iğdır’da L.A. isimli 2 çocuk annesi kadın, gördüğü şiddet nedeniyle boşanma davası açtı. Şiddet nedeniyle ayrı yaşamaya başlayan L.B. ve Sinan Akay anlaşmalı boşanmak üzerine 3 Haziran 2024 tarihinde Iğdır Adliyesi’ne geldi. Adliye çıkışında Sinan Akay isimli şahıs, adliye önünde L.B. isimli şahsın başkasıyla görüştüğü gerekçesiyle telefonuna el koydu.

SALDIRI ADLİ TIP RAPORLARIYLA BELGELENDİ

Sinan Akay’ın aracıyla Adliye’den ayrılan L.A. daha sonra aynı aracın içerisinde Sinan Akay’ın kapıları kilitlemesi üzerine şiddete ve cinsel saldırıya maruz kaldı. Olayın ardından kendisini araçtan kurtaran L.A. Sinan Akay hakkında şikayetçi oldu.

Cinsel saldırı ve yaralama olayı adli tıp raporuyla belgelenirken, Sinan Akay’ın L.B.’nin telefona el koymasına ilişkin görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

L.A.’nın şikayeti üzerine Sinan Akay gözaltına alınarak serbest bırakıldı. Olayın sosyal medyaya yansımasından sonra ise Sinan Akay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Söz konusu olay üzerine Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 8 Mayıs 2025 günü görüldü. Mahkeme heyeti Sanık Sinan Akay’ın cinsel saldırı, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verdi.

3 AYRI SUÇTAN HAKKINDA CEZA VERİLDİ

Buna göre Sinan Akay, L.A.’nın telefonunu alması nedeniyle yağma suçundan 6 yıl hapis cezası aldı. Ancak Akay’ın bu süreç içerisinde telefonun zararı olan 50 bin lirayı ödediği için cezasının 4 yıl olmasına karar verildi.

Sinan Akay’a, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan ise 3 yıl ceza verildi. Bu suç işlendiği sırada L.B. yaralandığı için ceza 6 yıla, suç cinsel amaçla işlendiği için ise 9 yıla çıkarıldı. Böylece Sinan Akay kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.

MAHKEME HEYETİ İNDİRİM UYGULAMADI

Sinan Akay’a nitelikli cinsel saldırı suçundan ise 12 yıl hapis cezası verildi. Böylece Akay’a yağma suçundan 4 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 9 yıl ve cinsel saldırı suçundan 12 yıl olmak üzere toplamda 25 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, Sinan Akay hakkında suçu tekrar edebileceği ve pişmanlık belirtisi bulundurmaması nedeniyle indirimde bulunmadı.