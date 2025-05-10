Giresun'daki Kadın Cinayetlerine CHP'den Tepki! 'Kadına Şiddet, Kamudaki Çürümüşlük...'

Türkiye'de bir süredir giderek artan ve toplumun temel sorunlarından biri haline gelen kadın cinayetleri gündemden düşmüyor. Cezasızlık politikası ve "iyi hal indirimi" gibi uygulamalar failleri caydırmaktan uzakken, konuyla ilgili tepkiler de sürüyor. Son olarak geçtiğimiz gün Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir erkeğin iki kadın çalışanı silahla öldürmesi tüm ülkeyi dehşete düşürdü.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, söz konusu kadın cinayetlerinin hem kadınların maruz bırakıldığı şiddeti hem de eğitim alanındaki zafiyeti işaret ettiğini dile getirdi. Saldırganın sabıka dosyasının kabarık olduğunu hatırlatan CHP'li Gezmiş, bir eğitim kurumunda böyle bir şahsın çalıştırılmasının vahametinden bahsetti.

'CİNNET DEĞİL ÇÜRÜMÜŞLÜK'

Çocukların can güvenliğinin hiçe sayıldığını belirten Gezmiş, "Taşeron işçiyken hapse girip hüküm giyen ve pek çok suç kaydı olan bir kişinin güvenlik görevlisi olarak bir okulda çalıştırılması çocuklarımızın ve eğitimcilerimizin can güvenliğini hiçe saymak anlamına gelir. Bu bir cinnet değil, kamu personel alanındaki çürümüşlüğün de bir işaretidir" diye konuştu.

Yaşanan kadın cinayetlerinde sadece katilin değil, ona bu işi veren kamu görevlilerinin de tespit edilip soruşturulması gerektiğini ifade eden milletvekili, hükümetin liyakat gözetmeyerek sürdürdüğü politikalarının çocukların dahi hayatına bir tehdit haline geldiğini vurguladı. CHP'li Gezmiş, bu olayın peşini asla bırakmayacağını söyleyerek artık yaşananların son bulması gerektiğini söyledi.

Bu olayın üstünün örtülemeyeceğinin altını çizen CHP Milletvekili, "‘Cezasızlık cesaretlendirir’ dedik, yine söylüyoruz. Bu vahşetin sorumlularından mutlaka hukuk önünde hesap sorulmalı" diye konuştu ve cinayetlerin sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etti.