Bulgaristan'a Gönderilen Limonda Zehirli Madde

Bulgaristan'ın Türkiye'den aldığı limonlarda ciddi seviyede zehirli madde tespit edildi. Söz konusu ürünler için geri gönderme kararı verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Bulgaristan'a Gönderilen Limonda Zehirli Madde

Dünyanın en önemli problemleri arasında yer alan gıda güvenliği ülkelerin başını ağrıtmaya devam ediyor. Türkiye’den dünyaya ihraç edilen birçok ürün de insan sağlığı için tehlike arz ettiği için tek tek geri gönderiliyor. Son olarak Bulgaristan’ın Türkiye’den aldığı taze limonlar da bu durumdan nasibini aldı.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’ne (RASFF) yapılan bildirimde, Türkiye’den Bulgaristan’a gönderilen limonda prokloraz tespit edildiği bildirildi.

Yapılan sınır kontrollerinde ortaya çıkan durumun ardından limonlar için geri gönderme kararı çıktı. Limonlardaki prokloraz seviyesinin insan sağlığı için ciddi tehlike arz ettiği kaydedildi.

Bulgaristan'a Gönderilen Limonda Zehirli Madde - Resim : 1

PROKLORAZ NEDİR?

Prokloraz, bir tür yüksek verimli, geniş spektrumlu ve düşük toksisiteli imidazol mantar ilacıdır. İlk olarak 1977 yılında geliştirilmiş ve 1993 yılında ülkemizde ilk kez tescil edilmiştir. Prochloraz'ın bugüne kadar ülkemizde 26 teknik tescili, 206 tek doz ürünü ve 216 bileşik ürünü bulunmakta olup, bunların önlenmesi ve tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Gıda bitkileri, meyve ve sebzeler ve diğer nakit mahsullerin çeşitli hastalıklarının kontrolü. Sadece gövde ve yapraklara ilaçlamada değil, toprak işlemede, tohum işlemede, meyvelerin depolanması ve muhafazasında da kullanılabilir.

Söz konusu maddenin kullanımında dozajına dikkat edilmelidir. Aşırı kullanım, özellikle emülsiyon haline getirilebilir konsantre ürün, özel dikkat gerektiren fitotoksisite riskine sahiptir; diğer ilaçlarla karıştırıldığında kaçınılmalıdır.

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