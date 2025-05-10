Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu’ndan CHP Kurultayı Soruşturmasına Yazılı Savunma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu 'şüpheli' sıfatıyla avukatı aracılığıyla yazılı beyanda bulundu. Mahiroğlu’nun avukatı Sebla Öztürk Başarır, 7 sayfalık savunma dilekçesinde, müvekkilinin yurt dışında olduğunu ve sağlık sorunları nedeniyle seyahat edemediğini belirtti.

'HİÇBİR ZAMAN KURULTAY DELEGESİ OLMADI'

Başarır, soruşturma dosyasındaki Mahiroğlu aleyhine beyanların “gerçek dışı, dedikodu ve iftira” olduğunu belirterek, müvekkilinin İngiltere’de saygın bir iş insanı olduğunu ve İngiltere’nin en zengin 100 kişisi arasında yer aldığını vurguladı. Mahiroğlu’nun tekstil sektöründen başlayarak inşaat ve medya sektörlerinde faaliyet gösterdiğini, 2020’de Halk TV’ye yatırım yaptığını ifade eden Başarır, müvekkilinin küçük yaşlardan itibaren CHP’ye gönül verdiğini, ancak hiçbir zaman kurultay delegesi olmadığını aktardı.

'MENFAAT KARŞILIĞI BİLGİ TEMIİN EDİLMESI UYDURMA'

Tanık beyanlarında yer alan, Mahiroğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’yü “menfaat karşılığında yanına çektiği” ve Kütükçü’nün 2023 genel seçimleri öncesi Londra’da Mahiroğlu tarafından ağırlandığı iddialarını reddeden Başarır, bu iddiaların “akıl ve mantık dışı, sosyal medya trollerinin yalanlarından ibaret” olduğunu belirtti. Mahiroğlu ile Kütükçü’nün yalnızca CHP bağlantıları üzerinden tanıştığını söyledi.

Ayrıca, “kanalın kurultayı yönlendirmek için operasyonel hareket ettiği” iddialarını da yalanlayan Başarır, Halk TV ile İBB veya CHP arasında reklam sözleşmesi bulunmadığını ifade etti. Başarır, Mahiroğlu’nun 2020’de Halk TV’yi satın alması sonrası sistematik olarak hedef alındığını ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını öne sürdü.

'KURULTAY ALANINA GİRMEDİ'

Mahiroğlu’nun bazı delegelere finansal destek sağladığı iddialarını da reddeden Başarır, müvekkilinin soruşturmaya konu kurultay alanına hiç girmediğini, CHP’li bir seçmen olarak Halk TV’nin yayın ekibiyle Ankara’ya gittiğini ve gelişmeleri Ankara stüdyosundan takip ettiğini belirtti. Avukat Başarır, Mahiroğlu hakkında “kovuşturmaya yer yok” kararı verilmesini talep etti. Soruşturmayla ilgili süreç devam ediyor.

Kaynak: AA