Türkiye'den Gönderilen Kuru İncirlerde Yine Aflatoksin Çıktı

Türkiye'den Bulgaristan'a gönderilen kuru incirde yüksek miktarda aflatoksin tespit edildi. Kuru incirler için geri gönderme kararı verildi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Türkiye'den Gönderilen Kuru İncirlerde Yine Aflatoksin Çıktı

Avrupa ülkelerine Türkiye’den gönderilen pek çok ürün geri gönderilirken, bunlara en sık rastlananlar arasında kuru incir yer alıyor. Son olarak Bulgaristan’a gönderilen kuru incirde de aflatoksin tespit edildiği bildirildi.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yapılan bildirimde Bulgaristan’ın Türkiye’den aldığı kuru incirde aflatoksin tespit edildiği öğrenildi. Söz konusu durumun sınır kontrollerinde ortaya çıktığı açıklandı.

Kuru incirlerdeki aflatoksin seviyesinin ciddi tehlikeli olduğu kaydedildi. Ürünler için iade kararı verildi.

Türkiye'den Gönderilen Kuru İncirlerde Yine Aflatoksin Çıktı - Resim : 1

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, Aspergillus cinsine ait mantarların ürettiği toksik bileşikler olarak biliniyor. Aflatoksinler, tarım ürünleri ve gıda maddelerinde kontaminasyona yol açabiliyor. Tahıl (pirinç, mısır, buğday, ince ve süpürge darı), yağlı tohumlar (pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği), baharat (kırmızı biber, kara biber, kişniş, zerdeçal, zencefil) ve kuruyemişlerde (badem, Antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, Brezilya cevizi) sıklıkla görülebiliyor. Bunlarla beslenen hayvanların sütünde de aynı zehre rastlanıyor.

SAĞLIĞA ZARARLARI NELER?

Aflatoksinlerin en önemli etkilerinden biri karaciğer kanseri ile ilişkilendirilmesi. Uzun süreli aflatoksin maruziyeti, karaciğerin hasar görmesine, siroz gelişmesine ve kansere yol açabiliyor. Ayrıca, bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yapabiliyor, büyümeyi engelleyebiliyor ve genetik hasara yol açabiliyor.​

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