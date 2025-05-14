Pamukkale'de Turizm Sezonu Öncesi Tepki Çeken Tadilat: Meclis Gündemine Getirildi

Denizli’de bulunan Pamukkale’de turizm sezonu öncesinde başlatılan inşaat ve çevre düzenlemesi çalışmaları tepkiye yol açarken, CHP Denizli milletvekili Şeref Arpacı, meseleyi Meclis gündemine getirdi.

Arpacı Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, söz konusu kararın hem turizm sezonunun heba olmasına hem de ekonomik kayıplara yol açacağına dikkat çekti.

Pamukkale travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'nin Türkiye’nin en değerli turizm hazinelerinden biri olduğunun altını çizen Arpacı, “Bu eşsiz güzellikteki yer tam da yaz sezonu öncesi alınan inşaat ve çevre düzenleme kararıyla koca bir sezonun kayıp olmasına neden olacaktır hem ekonomiye hem de turizme gölge düşürülecektir” diye konuştu.

Tadilat çalışmaları sebebiyle ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı güney kapısının kapatıldığını ve bu kapının alternatifi olarak da kuzey kapısının gösterildiğinin altını çizen Arpacı, “Kuzey kapısı travertenlere 2 kilometre yürüme mesafesinde ve otopark alanı yok denecek kadar azdır. Antik havuzun sezon ortasında kapalı olması 1,5 milyon ziyaretçinin dinlenme ve sosyal alan ihtiyaçlarını karşılayamamasına sebep olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanına sesleniyorum: Pamukkale'de düzenleme yapılmalıdır ama sezon öncesinde alınan inşaat kararı yanlıştır; sezon sonrasına, ekim ya da kasım ayına ertelenmesi gerekmektedir” dedi.