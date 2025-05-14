RİYAD'DA DÖRLÜ SURİYE ZİRVESİ! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Selman ve Şara ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Kritik Suriye zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın katılımıyla gerçekleşen çevrim içi zirvede önemli konular ele alındı. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden katılan Erdoğan, ABD, Suudi Arabistan ve Suriye liderleriyle çeşitli başlıklarda görüş alışverişinde bulundu.
Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını "tarihi bir adım" olarak değerlendirdi.
Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin, başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelede Şam yönetimine destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.
ZİRVEDE 'GAZZE' MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye’nin gayretlerinin devam ettiğini, Gazze’deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi
TRUMP'TAN SURİYE AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Trump ise görüşmenin ardından "Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye yaptırımları kaldırıyoruz" dedi.
ABD'nin yaptırımları kaldırma kararının diğer ülkelere de örnek teşkil edeceğini dile getiren Erdoğan, bu gelişmenin bölgede istikrarın sağlanmasına katkı sunmasını temenni etti.
'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ETKİLİ OLDU'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad'da katıldığı dörtlü Suriye zirvesi, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldıracağını açıklamasının ardından geldi. ABD Başkanı Trump, Körfez turu kapsamında bulunduğu Riyad'da dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldıracağını açıklamıştı. Trump bu açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmelerin etkili olduğunu vurgulamıştı.
Kaynak: AA