Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Macaristan’a gitti. Budapeşte’de yapılacak toplantıda bölgesel iş birlikleri masaya yatırılacak. Erdoğan’ın bazı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan’a gitti. "Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, liderler hem ortak gündemi değerlendirecek hem de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan ve üst düzey heyet de eşlik ediyor.

ÖZEL UÇAK 'TUR' İLE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın gayriresmi zirvesine katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket etti. Esenboğa Havalimanı'ndan uğurlanan Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Zirve, “Doğunun ve Batının Buluşma Noktası” temasıyla düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılması, ayrıca bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

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