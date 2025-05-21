AK Parti Kurmayları Gerçek Gündem'e Konuştu: Bahçeli’nin Komisyon Önerisi Sürpriz Oldu

AK Parti kurmayları, gündeme ilişkin çeşitli konularda soruları cevapladılar. "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önerisinden haberleri olmadığını belirten AK Partili yetkililer, “Bize de sürpriz oldu” diyerek bu tür yapının sürece olumlu etkisi olacağını ifade ettiler.

'100 OLMAZ DA'

Oluşturulacak komisyonun sayısının 100 olmasının verimli ve işlevsel olarak çalışmasını zorlaştıracağını ifade eden AK Parti kurmayları, “100 olmaz da 35-40 ya da maksimum 50 olur. Buna bakılır. Ancak sayı artarsa karar alınması zorlaşır” diyerek şöyle devam ettiler:

“Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Cumhurbaşkanımız kararlı, biz de kararlıyız. Meclis ayağında müzakere etmeye ilişkin konuşuyorduk. Sayın Bahçeli’nin önerisi bize de sürpriz oldu. Bu çerçevede komisyon bir ihtisas ya da diğer tarzda zaman kısıtlaması olan bir komisyon olmaz. Süreç ne kadar devam ederse bu kapsamda çalışır. Gelen bilgi, belge ve değerlendirmeleri analiz eder ve tavsiye yönünde kararlar alır. Biz bu kararları uygun şekilde Meclis Genel Kurulu’nda yasal düzenlemeye çeviririz.”

KOMİSYON NASIL OLUŞACAK?

Komisyonun oluşumunun daha önce TBMM Başkanı Cemil Çiçek döneminde oluşturulan Anayasa Komisyonu gibi geniş katılımlı bir yapıda planlanabileceğini vurgulayan AK Partili yetkililer, “Meclis’te grubu bulunan siyasi partililere sayısal temsili kadar, dışarda olan partilerden de birer tane üye alınarak oluşturulabilir” dediler.

SİLAH BIRAKMA NE AŞAMADA?

Bu arada terör örgütü PKK’nın fesih kararının ardından silah bırakmaya yönelik gelişmelere ilişkin soruları da cevaplayan AK Partili kurmaylar, “Silah bırakmada henüz bir yol almış değiliz. Bu da bizim için çok önemli. Oradan gelecek bilgiler kapsamında, çağrıya uyulup uyulmadığı netleşecek ve bu aşamada tamamlanacak” diye konuştular.

Komisyon kurulma sürecinin, silah bırakmanın ardından gelişebileceğinin altını çizen AK Partili yetkililer, “Bu bilgiler teyit edildikten sonra, Meclis yaz tatiline girmeden komisyon oluşturulabilir. Yaz boyunca da çalışır” derken, komisyonun karar almasına yönelik “salt çoğunluk ya da nitelikli çoğunluk” kararına ilişkin ilerleyen süreçte karar verileceğini vurguladılar.

TOPLUMSAL UZLAŞI ÖNEMLİ

Bu tip adımların, özellikle toplumsal uzlaşı için önemli olduğunu da dikkat çeken AK Parti kurmayları, “Bizim için az ya da çok herkesin katkısı önemli. Tabii ki herkes aynı yönde düşünmeyecek ama herkes kendi temsili ve etkinliği kapsamında bu sürece az ya da çok destek vermeli” diye konuştular.

BELEDİYELERE İLİŞKİN DÜZENLEME

Yerel yönetimlere yönelik son süreçte ortaya çıkan şeylerin yeni bir düzenlemenin şart olduğunu gösterdiğini de söyleyen AK Partili yetkililer, “Vatandaşın temel hak ve ihtiyaçları olan şeyleri karşılaması gereken belediyeler, bunları bütçede son sıraya koyuyor” diyerek şöyle konuştular:

“Vatandaşın temiz su, ulaşım, temizlik gibi hayati öneme sahip hizmetleri belediyeden beklemek en doğal ve Anayasal bir haktır. Ancak son dönemde gördük ki bu hizmetler en sonlara öteleniyor. Konser, sosyal etkinlik, ağırlamalar gibi şeyler öne alınarak vatandaş mağdur ediliyor.

Biz buna ne haliniz varsa görün diyemeyiz. Vatandaşa seçimi bekle diyemeyiz. Bunun için çeşitli denetimleri gerçekleştirecek, bütçenin daha çok halkın ihtiyaçlarına yönelik harcanmasını sağlayacak sistemleri getirmemiz gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz.”

EMNİYET MÜDÜRLERİ DÜZENLEMESİ

Türkiye’de son dönemde özellikle büyükşehirlerde pek çok ilin nüfusunu geçen ilçeler bulunduğuna dikkat çeken AK Partili yetkililer, İçişleri Bakanlığı bünyesinde konuya yönelik bir çalışma yapıldığını ifade ettiler.

Ankara Çankaya, İstanbul Esenyurt gibi nüfusu milyonu geçen ilçelerde 1. sınıf emniyet müdürleri atanarak kadrolaşmanın da bu yönde gerçekleştirileceğini belirten AK Parti kurmayları, “Bu sayede hem bu devasa ilçelerde geniş çaplı güvenlik hizmeti sağlanacak. Hem de yeni terfi edecek emniyet personelinin de hizmet vereceği yerlerin sayısı arttırılarak, önleri açılmış olacak” dediler.