MSB'den Şam'da Kritik Görüşme: Hangi Konular Ele Alındı?
Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askeri heyet Suriye’nin başkenti Şam’a ziyaret gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askeri heyet Suriye’nin başkenti Şam’a ziyaret gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı ziyarete ilişkin açıklama paylaştı. Açıklamaya göre Tümgeneral İlkay Altındağ ve askeri heyet, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra tarafından kabul edildi.
Görüşmede askeri iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.
Kaynak: DHA
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