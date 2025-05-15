MSB'den Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararı Sonrası İlk Açıklama: Silahlar Nasıl Teslim Edilecek?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Süreç, devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek, alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek." ifadelerine yer verildi.

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MSB'den Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararı Sonrası İlk Açıklama: Silahlar Nasıl Teslim Edilecek?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a 'örgütü lağvet, Meclis'te DEM Parti grubunda konuş' çağrısıyla başlayan süreçte sona yaklaşıldı. 'Terörsüz Türkiye' için DEM Parti bir heyet görevlendirdi. İmralı Adası'na giderek gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Öcalan, şubat ayında terör örgütü PKK'ya 'fesih' ve 'silah bırakma' çağrısı yaptı.

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

Öcalan'ın çağrısı bu hafta karşılık buldu. Terör örgütü PKK geçtiğimiz Pazartesi günü fesih ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Bu kararın ardından sürecin nasıl devam edeceği merak ediliyordu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

'SÜREÇ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLECEK'

Haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan MSB kaynakları, terör örgütü PKK'nın fesih süreci ile ilgili sorular üzerine, "Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Süreç, devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek, alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek." değerlendirmesini yaptı.

MSB'den Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararı Sonrası İlk Açıklama: Silahlar Nasıl Teslim Edilecek? - Resim : 1

SİLAHLAR NASIL BIRAKILACAK?

Silahların nasıl bırakılacağı konusuna da açıklık getirildi. MSB kaynakları, konuyla ilgili olarak, "Silahların teslimi konusunda, devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır." açıklamasını yaptı.

PROVOKASYON UYARISI

Provokasyon uyarısı da yapan kaynaklar, şu ifadeleri kullandı:

"Bölücü terör örgütü PKK'nın aldığı bu kararı desteklemeyen gerek terör örgütünü kullanan ülkeler gerekse bölücü terör örgütü içindekiler tarafından yapılacak provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmekte yarar görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama faaliyetleri ile mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edecektir."

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Kaynak: AA

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