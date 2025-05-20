DEM Parti'den CHP'ye Ziyaret: Komisyon Önerisi Geldi

DEM Parti eş genel başkanları ve grup başkanvekillerinden oluşan heyet, CHP ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Görüşmelerde Türkiye'nin demokratik geleceği, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yapılan son görüşme ve terör örgütü PKK'nın kongre kararları değerlendirildi.

Son Güncelleme:
DEM Parti'den CHP'ye Ziyaret: Komisyon Önerisi Geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan parti heyeti, siyasi temaslarını sürdürüyor. Heyet bugün, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeniden Refah Partisi (YRP) ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerin "verimli" geçtiği ve güncel sorunlara dair kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. Ziyaretlerde özellikle Türkiye'nin demokratik geleceği, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan son görüşme, ayrıca PKK'nin 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararlarının ele alındığı belirtildi.

KOMİSYON ÖNERİSİ

Heyet, her iki görüşmede de siyasi partiler arası diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında barış ve çözüm sürecine yönelik adımların atılması gerektiğini dile getiren DEM Parti, bu amaçla tam yetkili bir Meclis komisyonu kurulmasını ve siyasi partilerin sürece aktif katılımını sağlayacak yöntemlerin tartışıldığını açıkladı.

TURLAR DEVAM EDECEK

DEM Parti'nin siyasi istişare turları devam ediyor. Parti heyetinin bir sonraki durağı, 23 Mayıs 2025 Cuma günü Gelecek Partisi olacak. Parti açıklamasında, demokratik uzlaşı temelinde tüm siyasi partilerle diyalogun süreceği belirtildi.

DEM Parti'den Siyasi Parti Turu Başlıyor! İlk Hangi Partiyi Ziyaret Edecek?DEM Parti'den Siyasi Parti Turu Başlıyor! İlk Hangi Partiyi Ziyaret Edecek?Güncel

Fesih Kararının Ardından Terör Örgütü Lideri Öcalan'dan İlk Mesaj! Dikkat Çeken 'Kardeşlik Hukuku' VurgusuFesih Kararının Ardından Terör Örgütü Lideri Öcalan'dan İlk Mesaj! Dikkat Çeken 'Kardeşlik Hukuku' VurgusuGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
DEM Parti CHP
Son Güncelleme:
Dünyanın Dört Bir Yanında Yetiştiriliyor! Şifası Saymakla Bitmiyor: İşte Siyah Çayın Tadını Unutturacak Sağlık Deposu Dünyanın Dört Bir Yanında Yetiştiriliyor! Şifası Saymakla Bitmiyor, Siyah Çayın Tadını Unutturuyor
AKP'li İsimden Mansur Yavaş'a Suç Duyurusu AKP'li İsimden Mansur Yavaş'a Suç Duyurusu
Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'ye Gitti! Şara İle Kritik Temas MİT Başkanı Kalın'dan Suriye'de Şara İle Kritik Temas
ÇOK OKUNANLAR
Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar
Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor
Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İstanbul'dan Ayrılıp İl Oldu? Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İl Oldu?
IBAN'a Para Göndermede Yeni Sistem: EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat! Bankalar Dört Koldan Sarıldı IBAN'da Yeni Sistem! EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat
SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı: SSK ve Bağkur Emeklisinin Maaşı Düşecek SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı: SSK ve Bağkur Emeklisinin Maaşı Düşecek