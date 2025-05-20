DEM Parti'den CHP'ye Ziyaret: Komisyon Önerisi Geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan parti heyeti, siyasi temaslarını sürdürüyor. Heyet bugün, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeniden Refah Partisi (YRP) ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerin "verimli" geçtiği ve güncel sorunlara dair kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. Ziyaretlerde özellikle Türkiye'nin demokratik geleceği, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan son görüşme, ayrıca PKK'nin 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararlarının ele alındığı belirtildi.

KOMİSYON ÖNERİSİ

Heyet, her iki görüşmede de siyasi partiler arası diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında barış ve çözüm sürecine yönelik adımların atılması gerektiğini dile getiren DEM Parti, bu amaçla tam yetkili bir Meclis komisyonu kurulmasını ve siyasi partilerin sürece aktif katılımını sağlayacak yöntemlerin tartışıldığını açıkladı.

TURLAR DEVAM EDECEK

DEM Parti'nin siyasi istişare turları devam ediyor. Parti heyetinin bir sonraki durağı, 23 Mayıs 2025 Cuma günü Gelecek Partisi olacak. Parti açıklamasında, demokratik uzlaşı temelinde tüm siyasi partilerle diyalogun süreceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi