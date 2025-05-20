MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'ye Gitti! Şara İle Kritik Temas

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye’de bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Suriye ilişkileri, Suriye’nin toprak bütünlüğü, PKK/YPG’nin entegrasyonu, sınır güvenliği, IŞİD ile mücadele ve mültecilerin güvenli geri dönüşü gibi kritik konular masaya yatırıldı.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'ye Gitti! Şara İle Kritik Temas

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 19 Mayıs 2025 tarihinde Suriye’de üst düzey temaslarda bulundu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenirken, Suriye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarına vurgu yapıldı. Türkiye, her zaman Suriye’nin yanında olacağı mesajını net bir şekilde iletti.

Toplantıda, terör örgütü PKK/YPG’nin de aralarında bulunduğu grupların silah bırakarak yeni Suriye yönetimine entegre olması gerektiği belirtildi. Sınır güvenliği, gümrük kapılarının işleyişi ve IŞİD mensuplarının bulunduğu cezaevleri ile kampların Şam yönetimine devri konuları detaylıca ele alındı. Türkiye, Şam’a ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Bölgesel gelişmeler kapsamında, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları ve hava sahası ihlalleri ile Suriye’ye uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılması konuları da gündeme geldi. IŞİD ile mücadele ve Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli bir şekilde ülkelerine geri dönüşü için atılacak adımlar da görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Görüşmeler, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarına verdiği önemi ve bölgesel barış için iş birliğini artırma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

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Kaynak: AA

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