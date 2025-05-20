Avrupa Birliği'nden Flaş 'Suriye' Kararı! Tüm Yaptırımları Kaldırdı

Avrupa Birliği (AB), Suriye’ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. AFP’nin haberine göre, resmi açıklama yarın akşam saatlerinde yapılacak.

Bu karar, Suriye’de Aralık 2024’te Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlayan siyasi ve ekonomik geçiş sürecine destek olmayı amaçlıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın 13 Mayıs 2025’te Suudi Arabistan’da yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından AB’nin bu adımı, Suriye’nin yeniden yapılandırılması için uluslararası çabaların hız kazandığını gösteriyor.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turu kapsamında gittiği Suudi Arabistan’da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’nda, Suriye’ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıklamıştı.

Trump, dün Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kendisinden Suriye’ye yaptırımları kaldırmasını istediğini vurgulayarak, “Türkiye’nin lideri Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Ortadoğu’daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi. Suriye’deki yaptırımları kaldıracağız” ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

AB, Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş sonrası, Mayıs 2011’de Suriye hükümetine ve rejimle bağlantılı kişilere yönelik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Bu yaptırımlar, iki ana başlıkta toplanıyordu:

Bireysel Yaptırımlar: İnsan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişiler hedef alındı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bakanlar ve rejimin kilit isimlerine seyahat yasakları getirildi, mal varlıkları donduruldu. AB’nin kara listesinde 318 kişi ve 86 kuruluş bulunuyordu.

Sektörel Yaptırımlar: Suriye hükümetinin finans ağını çökertmek için ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı yasaklandı. Çift kullanımlı (askeri ve sivil) mallar, iletişim ekipmanları ve bazı altyapı projelerinin finansmanı kısıtlandı. Bu yaptırımlar, Suriye ekonomisini derinden etkiledi; 2023’te AB-Suriye ticaret hacmi yalnızca 396 milyon euro olarak kaydedildi.

24 Şubat 2025’te AB, enerji, ulaşım ve bankacılık sektörlerine yönelik yaptırımları “askıya aldığını” duyurmuştu. Bu adım, Suriye’nin yeni yönetimi Hayat Tahrir al-Şam (HTS) liderliğinde ekonomik toparlanma ve yeniden inşa çabalarını desteklemek için atılmıştı. Beş finansal kuruluş (Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank ve Syrian Arab Airlines) yaptırım listesinden çıkarılmış, Suriye Merkez Bankası’na fon sağlanmasına izin verilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi