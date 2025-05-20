Tarih Yazan Fotoğrafla İlgili Skandal Rapor! Her Şey Bir Yalan mıydı?

Dünya genelinde “Napalm Girl” (Nepalli Kız) olarak bilinen “The Terror of War” (Savaşın Terörü) adlı fotoğraf, Vietnam Savaşı sırasında çekildiği dönemden beri yıllardır gündemden düşmüyor. Kime ait olduğu konusunda şüpheler oluşan fotoğrafla ilgili World Press Photo'dan (Dünya Basın Fotoğrafı) yeni bir açıklama geldi.

Söz konusu fotoğrafı 1973 yılında “yılın fotoğrafı” seçen World Press Photo, emekli Associated Press (AP) fotoğrafçısı Nick Ut'a atfedilen fotoğrafla ilgili hazırladığı raporda, edinilen görsel ve teknik kanıtlara göre fotoğrafı, Vietnamlı serbest fotoğrafçı Nguyen Thanh Nghe'nin çekmesinin olası olduğunu düşündüklerini belirtti. Kuruluş, fotoğrafının kredisini Ut'a verme uygulamasını askıya aldıklarını açıkladı.

BELGESEL SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Bu konu, geçtiğimiz ocak ayında Sundance Film Festivali'nde gösterimi yapılan “The Stringer” adlı filmle yeniden tartışma konusu oldu. İkonik fotoğrafı Ut'un değil Nghe'nin çektiğini iddia eden belgesel film, medyada büyük bir tartışmaya neden oldu. Nick Ut ise o zamandan beri fotoğrafı kendisinin çekmediği iddialarını reddederek tepki gösterdi.

Nick Ut adına açıklama yapan avukatı Jim Hornstein da, World Press Photo'nun kredi vermeyi askıya alma kararına tepkilerini dile getirdi. Hornstein, kararı "içler acısı ve profesyonellik dışı" şeklinde tanımladı. Açıklamada Nghe'nin iddiasının hiçbir bir destekleyici kanıt ya da görgü tanığı olmadan desteklendiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi