Vergi Kaçakçılığı, Seks Tuzağı ve Paris Büyükelçiliği... Trump'tan Çok Konuşulan Dünürüne Görev

ABD Başkanı Trump'ın Paris Büyükelçiliğine aday gösterdiği dünürü Charles Kushner, ABD Senatosu tarafından onaylandı. Kushner, karanlık geçmişiyle ABD'de çok tartışmalı bir figür.

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Vergi Kaçakçılığı, Seks Tuzağı ve Paris Büyükelçiliği... Trump'tan Çok Konuşulan Dünürüne Görev

Göreve başladığı 20 Ocak 2025'ten beri getirdiği radikal politikaları ve yönetimi ciddi şekilde değiştirmesiyle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de Paris Büyükelçiliğine aday gösterdiği dünürü Charles Kushner'ın göreve gelmesiyle tepki çekti. ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 45 "hayır" oyuna karşılık 51 "evet" oyu alan Yahudi asıllı iş insanı Kushner, artık ABD'nin yeni Paris Büyükelçisi...

'HAYIRSEVER BİR İŞ ADAMI'

Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'ın babası Charles Kushner'ın kısa sürede yemin ederek görevine resmen başlaması bekleniyor. Başkan Trump, 30 Kasım'da yaptığı açıklamada "Charles Kushner'i ABD'nin Fransa Büyükelçisi olarak aday göstermekten mutluluk duyuyorum. O, ülkemizi ve çıkarlarını temsil edecek güçlü bir savunucu olacak müthiş bir girişimci, hayırsever ve iş adamıdır" diye konuşmuştu.

Vergi Kaçakçılığı, Seks Tuzağı ve Paris Büyükelçiliği... Trump'tan Çok Konuşulan Dünürüne Görev - Resim : 1

Trump, dünürünün, ABD Holokost Anma Konseyi'ne atandığı, New York ve New Jersey Liman İdaresi'nde komiser ve başkan olarak görev yaptığı ve ayrıca New York Üniversitesi dahil, önemli kuruluşların yönetim kurulunda yer aldığı bilgilerini vermişti.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI, SEKS TUZAĞI KURMA...

Charles Kushner, 2005'te vergi kaçırma, seks tuzağı kurma ve yasa dışı seçim kampanyası bağışında bulunma gibi suçlamalarla yargılanmış ve 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Trump, başkanlığının bitmesine haftalar kala 23 Aralık 2020'de aralarında Charles Kushner'ın de olduğu mahkumlar için af kararı almıştı.

ABD yasalarına göre ülkenin başkanı, suçunu itiraf etmesine veya yargıç tarafından suçlu bulunmasına bakılmaksızın istediği kişi hakkında af kararı çıkarabiliyor.

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Kaynak: AA

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