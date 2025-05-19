Trump İntikamı Soğuk Yedi... Hollywood'un Devlerine Dev Soruşturma

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz kasım ayında yapılan seçimlerdeki rakibi Kamala Harris'i destekleyen sanatçıları topa tuttu. Harris'in bu sanatçılara "yasa dışı" bir şekilde ödeme yaptığını iddia eden Trump, belli isimler hakkında büyük bir soruşturma açılmasını istedi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Trump İntikamı Soğuk Yedi... Hollywood'un Devlerine Dev Soruşturma

Donald Trump, 5 Kasım 2024 tarihinde Cumhuriyetçilerin adayı olarak Demokrat rakibi Kamala Harris'e karşı seçim kazandı ve bir kez daha ABD Başkanı seçildi. Trump Hollywood'da ağırlıklı olarak eleştirilirken, tüm seçim kampanyası boyunca sanatçıların çoğunluğu Kamala Harris'i destekledi. Birçok ünlü isim, Harris'in mitinglerine dahi katıldı.

Trump İntikamı Soğuk Yedi... Hollywood'un Devlerine Dev Soruşturma - Resim : 1

O dönem bu olaya tepki gösteren ancak göreve başladığı 20 Ocak 2025 tarihinden beri pek bir yorumda bulunmayan ABD Başkanı, konuyla alakalı sessizliğini bozdu. Sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social hesabından bir paylaşımda bulunan Trump, eski ABD Başkan Yardımcısı Harris'in "yasa dışı" bir kampanya yürüttüğünü iddia ederek ismini verdiği şarkıcılar hakkında soruşturma açılmasını istedi.

'BU YASAL DEĞİL'

Trump, Harris'in seçim kampanyasına destek veren sanatçılara ne kadar ödeme yaptığını sorgulayarak "Kamala Harris, başkanlık kampanyası sırasındaki kötü performansı için Bruce Springsteen'e ne kadar ödedi? Eğer Kamala Harris'in hayranıysa neden bu parayı kabul etti? Bu büyük ve yasa dışı bir kampanya katkısı değil mi? Peki ya Beyonce? Oprah'a ve Bono'ya ne kadar gitti? Bu konuda büyük bir soruşturma açılmasını talep edeceğim" ifadelerini kullandı.

Trump İntikamı Soğuk Yedi... Hollywood'un Devlerine Dev Soruşturma - Resim : 2

ABD'de başkan adaylarının, Kamala Harris'in yaptığı gibi ödemeler yapamayacağını söyleyen Trump, "Bu, Kamala'nın seyrek kitlesini yapay bir şekilde artırmak için gösterdiği çok pahalı ve umutsuz bir çabaydı. Bu yasal değil! Bu, vatansever olmayan “şovmenler” için bozuk bir sistemden faydalanmanın yolsuz ve hukuka aykırı bir yoluydu. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!" dedi.

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