Gazze'de Acı Tablo: Can Kaybı 53 Bin 475'e Yükseldi

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 475'e yükselirken, 121 bin 398 kişi ise yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze'deki işgali kalıcı hale getirme hedefiyle başlattığı ve aylardır devam eden operasyonları, sivil halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, sadece son 24 saat içinde Gazze'deki hastanelere 136 kişinin cansız bedeninin ve 364 yaralının ulaştığını bildirdi. Hayatını kaybedenlerden 11'inin, önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazı altında kalan siviller olduğu belirtildi.

18 Mart'ta İsrail'in ateşkesi tek taraflı olarak sonlandırmasının ardından geçen sürede de sivil kayıplar durmadı. Bu tarihten bugüne kadar geçen süreçte, 3 bin 340 Filistinli yaşamını yitirirken, 9 bin 357 kişi de yaralandı.

Uluslararası çağrılara rağmen Gazze'deki insani kriz derinleşerek devam ederken, bölgede sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği, temel ihtiyaçların karşılanamadığı ve yüz binlerce kişinin hayatta kalma mücadelesi verdiği bildiriliyor.

Kaynak: İHA