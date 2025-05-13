Trump'tan Şara ile Görüşme Öncesi Flaş 'Yaptırım' Kararı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan’daki temasları devam ederken, Beyaz Saray, Trump’ın temasları hakkında açıklama yaptı. Beyaz Saray, Trump’ın yarın Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geleceğini duyurdu.

HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Beyaz Saray, görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Orta Doğu'da istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek ortak adımların, bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin ele alınacağını bildirdi.

TRUMP, SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI KALDIRACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracaklarını açıklayarak, söz konusu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la aldığını ifade etti.

Trump ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin bu hafta Türkiye’de görüşeceğini açıkladı.

Kaynak: İHA