Meclis Başkanlığı İçin Seçime Doğru... CHP Görev Dağılımı İçin Kolları Sıvadı! Can Atalay Kararını Okutan Gülizar Biçer Karaca'ya Kurtulmuş'tan Bir Veto Daha

28. Dönem'in 2. Yasama Yılı için CHP, yeni yönetimi belirlemek üzere Meclis’te cuma günü bir toplantı yapacak. Grup Başkanı Özgür Özel’in yardımcıları Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır’ın görevlerinde değişiklik olması beklenmiyor.

KURTULMUŞ'TAN MECLİS KARARI

Bu arada, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş; Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi kararını TBMM Genel Kurulu’nda okuttuğu gerekçesiyle tepki gösterdiği CHP’nin Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’ya üçüncü haftada da görev vermedi. Böylece Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu Mayıs ayında da AK Parti ve MHP’nin başkanvekilleriyle yönetmeye devam etme kararı aldı.

CHP’NİN BAŞKANLIK DİVANI ÜYELERİ DEĞİŞİYOR

CHP’nin Meclis Başkanlık Divanı üyelerini değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor. İlk olarak Gülizar Biçer Karaca’nın yerine iki isim yarışacak. Bunlardan biri doktor olan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, diğeri ise hukukçu Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu.

CHP’nin kâtip üyeleri ve Meclis İdare Amiri de değişecek. Halen bu görevleri yürüten Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan’ın yerine kapalı grup toplantısında seçim yapılacak. İdare amirliği için en güçlü adayın Elazığ Milletvekili Gürsel Erol olduğu belirtiliyor.

BAŞKANLIK SEÇİMİ 3 HAZİRAN’DA

Meclis Başkanlığı seçimi süreci 28 Mayıs'ta başlayacak. Seçimin 3 Haziran'da yapılması bekleniyor. Adaylar, 28 Mayıs'tan itibaren 5 gün içinde Meclis Başkanlığı'na bildirilecek. Bu sürecin ardından Genel Kurul'da milletvekilleri 5 gün içerisinde toplanarak gizli oyla seçim yapacaklar.

Meclis Başkanı seçiminin birinci ve ikinci turlarında üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada da salt çoğunluğun sağlanamaması halinde en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Bu oylamada en fazla oy alan üye Meclis Başkanı seçilmiş olacak.

2 yıldır bu görevi yürüten Numan Kurtulmuş’un tekrar aday olarak 3 yıl daha seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.