DEM Parti Heyeti CHP Genel Merkezi'nde

DEM Parti heyeti, siyasi partilere ziyaretlerine başlarken, sıradaki durak CHP oldu. DEM heyeti, CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Özgür Özel'le görüşüyor.

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Terör örgütü PKK’nın fesih kararının ardından DEM Parti heyeti siyasi parti ziyaretlerine başladı. Ziyaretlerin sıradaki CHP oldu. DEM Parti heyeti, CHP Genel Merkezi’ne Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmek üzere 14.30’da gitti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Koçyiğit'i, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir karşıladı.

Heyet dün de DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ni ziyaret etmişti.

Terör örgütü PKK’nın fesih kararını açıklamasının ardından DEM Parti’nin İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan avukat Özgür Erol, PKK'nin fesih kararı sonrası ilk kez İmralı’ya giderek, Öcalan’la görüşmüştü.

Bu görüşmenin ardından DEM Parti, siyasi partilere ziyaret kararı almıştı.

AYRINTILAR GELECEK…

Kaynak: Haber Merkezi

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