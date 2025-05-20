Hatimoğulları'ndan 'Barış' Mesajı... 'Gelin Bayramı Çifte Bayram Haline Getirelim'

Partisinin bugünkü grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, barış süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Hatimoğulları'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"27 Şubat'ta Sayın Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu çağrı, bir yüzyıl açısından değerlendirdiğimizde asrın çağrısıdır. Bu çağrı ülkemizde 50 yıllık çatışmayı bitirmek için eşsiz bir fırsattır. PKK'nin 12 Mayıs açıklaması da bir milattır. Demokratikleşme için alınmış en önemli karardır. Bütün Türkiye ve Orta Doğu halkları için şanstır.

Türkiye'de demokrasi nasıl gelişecek? Bütün kimlikler ve inançlar, nasıl eşit ve özgürce yaşayacak. Bu sorunun yanıtını bulmak elbette çözümün kendisidir. Bunun yanıtını bulabilmek için daha fazla ortak paydada yan yana gelmeye ihtiyacımız var. Şiddet ve çatışma gerekçesiyle ertelenen adımlar için artık herhangi bir engel kalmamıştır. 86 milyon yurttaşımızın geleceği için hükümetin pratik adımları atması artık tarihi bir anlam taşımaktadır. Türkiye, klasik güvenlikçi aklın kelepçesinden mutlaka kurtulmalıdır. İşte şimdi onurlu bir barışı hep birlikte inşa etmenin vaktidir. Kanla yazılan sayfaları kapatmanın tam da vaktidir.

Bu ülkenin her köşesinde, her dağında, ovasında adalet ve barışı masmavi mürekkeple yazmanın vaktidir. Kaybedecek vakit yok. Vakit, barışın vaktidir. Vakit, demokrasinin, adaletin vaktidir. Barış, barış, barış. Adalet, adalet, adalet.

Bir yanda barışı konuştuğumuz için mutluyuz. Bir yandan halk aç. Halkı düşünen yok çünkü. Bakın 2 yıldır Şimşek programı var. Aynı şeyleri yapıp, farklı sonuçlar bekliyorlar. İnsanlar açlıktan, yoksulluktan kan ağlıyor. Şimdi barış süreciyle birlikte ekonomide yeni sözler söylemeye ihtiyacımız var. Bu sözleri de cesurca söylemeliyiz. En son Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu sürecin maliyetini 2 trilyon dolar olarak açıkladı. Bu rakam çok büyük bir rakam. Bu rakam İHA'lara, SİHA'lara, mermilere harcanmamış olsa, şu an bizler bu kadar açlık ve yoksulluk çekiyor olmazdık. Bu ekonomik kaybın bedelini toplum ödüyor.

Sadece 4 ayda faize ödenen para 725 milyar lira. Peki 2025'in ilk 4 ayında işçi, emekçi, memur, kamu emekçisi kardeşlerimizin ödediği vergi 736 lira. İşçinin, emekçinin, yoksulun ödediği vergi olduğu gibi faiz lobilerine gidiyor. Ama zengin şirketlerden vergi alınmıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı ülke ülke geziyor, borç para arıyor. DEM Parti olarak diyoruz ki barış ekonomisi kurtarıcıdır. Barış ekonomisi mutlaka hayata geçirilmelidir. Açlığın, yoksulluğun dini, dili, ırkı yok.

DEM olarak da bizler hem fikirlerimizle hem parti programımızla hem gündelik hayattaki çalışmalarımızla hem de emek alanında örgütlülüğümüzle bunun için çalışıyoruz. Bunun için DEM'e ihtiyaç var. Türkiye, DEM'e hazır; DEM, Türkiye'ye hazır. Mücadelemizi sonuna kadar işçi emekçi kardeşlerimizle sürdüreceğiz. Bu da bütün Türkiye halklarına sözümüz olsun.

'DEMOKRASİ NASIL GELİŞECEK?'

Bugün barış ve demokrasi sürecine hukuksuzluklar gölge düşürüyor. İnsanlar tweet atarken acaba tutuklanır mıyım diye kaygı içinde oluyor. Seçtiğimiz belediye başkanının yerine kayyım atanıyor. Demokrasi nasıl gelişecek? Bilen var mı? Yüzlerce halk toplantısı gerçekleştirdik bu süreçte. Toplumun en temel sorularından biri bu. Çözüm süreci, demokratikleşme süreci nasıl olacak? Biz elbette bu sorulara yanıt bulmak zorundayız. Hukuk ve demokrasi barış güvercininin iki kanadıdır. Güvercin tek kanatla uçmaz. Bizler bu iki kanadı tamamlamak için kimin üzerine görev ve sorumluluk düşüyorsa taşı elin altına koyma dönemidir.

YARGIYA SESLENDİ

Kente ortak olmak da HDP'li olmak da suç değil. Yargıya bir kez daha sesleniyoruz. Yarın bir tahliye kararı çıkması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Atılacak adımların önemini bir kez daha belirtiyoruz. Kobani davasında hala tutuklu bulunan arkadaşlarımız için gerekçeli karar hala yazılmadı. Bekliyoruz.

Yargıya güvenin sıfıra yaklaştığını görüyoruz. Bu böyle gitmez. Barışın koruyucusu da demokrasinin teminatı da hukuktur.

'BAYRAMI ÇİFTE BAYRAM HALİNE GETİRELİM'

Barış akademisyenleri işlerine iade edilebilir, kayyımlar geri çekilebilir, siyasi gerekçelerle cezaevinde tutulanlar bir an önce özgürlüklerine kavuşabilir... Gelin bayramı çifte bayram haline getirelim.

Buradan iktidara çağrımızdır. Sürecin başarısı için toplumsal mutabakat tarihi önemdedir. Bu kapsamda görüşmelerimizde de gündemde olan ve Sayın Bahçeli'nin de açıkladığı komisyon önerisini de son derece önemli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Meclis'te tam yetkilendirilmiş bir barış ve demokratikleştirilmiş toplum çalışması yürütecek komisyona ihtiyaç var. Bu komisyonda atılması gereken adımlar belirlenebilir.

'BOŞA HARCAYACAK VAKTİMİZ YOK'

Artık boşa harcayacak tek saatimiz bile yok. Milyonlar bizden barış ve demokratik toplumun inşasını talep etmektedir. Barış ve demokrasiye ulaşmak boynumuzun borcudur. Bizler, inanın gece gündüz demeden, yerelden genel merkezimize kadar DEM Parti kapı kapı geziyor. 3 milyon haneye mektuplarımızı ulaştırarak, kısa bir zamanda ulaşarak barışı nasıl tesis edeceğimizin çalışmalarını yürütüyor. Bizlerin başta Kürt halkı olmak üzere bu topraklarda yaşayan herkese barış borcu var. Bizler barışı toplumsallaştırmayı başarırsak, bu topraklarda su kadar ekmek kadar ihtiyaç duyduğumuz barışı tesis edebiliriz. Buna da inancımız sonsuzdur.

'BİZ DAHA CESURUZ'

'Barış gelirse ülke bölünecek' diyen, bu anlamıyla şirazesini kaybetmiş insanlar da çıkıyor karşımıza. Allah onlara akıl fikir versin. Halkı galeyana getirmekten vazgeçin. Bunları yapmayın. Barışa bu kadar insan geniş bir yürekle gönül açmışken sizler bunları yapmayın. Bu ülkede barışı nasıl tesis edebileceğimize, ayrıştırma siyasetine hizmet eden değil, tam tersine birleştiren bir yerde durmaya gelmeniz gerekir. Bizler bu daveti bu kesime yapıyoruz. Gelin barışın hep birlikte sesi olalım. Provokasyon peşinde olanlar cesursa, biz barış isteyenler onlardan daha cesuruz."

Kaynak: Haber Merkezi