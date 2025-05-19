DEM Parti'den Siyasi Parti Turu Başlıyor! İlk Hangi Partiyi Ziyaret Edecek?

Siyasi parti turuna başlayacak olan DEM Parti’nin ziyaret programı netleşti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli bugün DEVA ve Saadet Partisi'ni ziyaret edecek.

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DEM Parti'den Siyasi Parti Turu Başlıyor! İlk Hangi Partiyi Ziyaret Edecek?

DEM Parti, siyasi parti turuna başlıyor. DEM Parti’nin ziyaret programı belli oldu. DEM Parti bugün DEVA Partisi ve Saadet Partisi’nin ziyaret edecek. DEM Parti yarın CHP’yi, 23 Mayıs’ta ise Gelecek Partisi’ni ziyaret edecek.

DEM Parti'den Siyasi Parti Turu Başlıyor! İlk Hangi Partiyi Ziyaret Edecek? - Resim : 1

Heyette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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DEVA Partisi Tülay Hatimoğulları Tuncer Bakırhan
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