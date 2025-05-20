MHP’li Feti Yıldız’dan HSK Seçimi Öncesi Kritik Mesaj

TBMM'de yapılacak Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelik seçimi öncesinde bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, masumluk karinesine dikkat çekerek ‘Delillerin vasıtasız olduğu, koruyucu adaleti kuran hukuk devletinde tatbikatın içindeki kişilerin vicdanına emanetiz’ vurgusu yaptı.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
MHP’li Feti Yıldız’dan HSK Seçimi Öncesi Kritik Mesaj

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabı X üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelik seçimi öncesinde paylaşım yapan Yıldız ‘Doğal hakimlerin görev aldığı, duruşmaların aleni, delillerin vasıtasız olduğu, koruyucu adaleti kuran hukuk devletinde tatbikatın içindeki kişilerin hukuk bilgisi ve vicdanına emanetiz’ dedi.

MHP’li Feti Yıldız’dan HSK Seçimi Öncesi Kritik Mesaj - Resim : 1

Masumiyet karinesi ve şüpheden sanık faydalanır ilkesine dikkat çeken Yıldız, seçilecek kişilere başarılar diledi.

MHP’li Feti Yıldız’dan HSK Seçimi Öncesi Kritik Mesaj - Resim : 2

'KORUYUCU ADALETİ KURAN DEVLETE EMANETİZ'

Yıldız’ın paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Bugün TBMM de HSK üyelerinin seçimi yapılacak. Suçsuzluk karinesinin esas alındığı, şüpheden sanığın faydalandığı, kimsenin kendini suçlamaya zorlanmadığı, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde doğal hakimlerin görev aldığı, duruşmaların aleni, davaların makul sürede sonuçlandığı, delillerin vasıtasız olduğu, insan haklarına saygı duyan, koruyucu adaleti kuran, yargı denetimine bağlı olan hukuk devletinde; Tatbikatın içindeki kişilerin hukuk bilgisi ve vicdanına emanetiz.

Bir hakimde olması gereken vasıflar Mecelle’de sıralanmıştır. Bir bakıma hakimliğin meslek kurallarıdır. Hâkim; hakîm, fehîm, müstakîm, emîn, mekîn ve metîn olmalıdır. (hakim; bilgin, zeki, doğru, güvenilir, vakar sahibi, sağlam olmalıdır. Seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum.

MHP'li Feti Yıldız'dan ‘İnfaz Kanunu’ Çağrısı, ‘Daha Fazla Ertelenemez’MHP'li Feti Yıldız'dan ‘İnfaz Kanunu’ Çağrısı, ‘Daha Fazla Ertelenemez’Siyaset

MHP’li Feti Yıldız’dan Dikkat Çeken 'Kısmi Af' Çıkışı! 'Yüzlerce Kişi Arıyor' Diyerek AçıkladıMHP’li Feti Yıldız’dan Dikkat Çeken 'Kısmi Af' Çıkışı! 'Yüzlerce Kişi Arıyor' Diyerek AçıkladıSiyaset

Etiketler
Feti Yıldız HSK
Son Güncelleme:
Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem
CHP Lideri Özgür Özel, İzmir'den Seslendi: 'Korkmuyoruz, Zulme Teslim Olmuyoruz' Özel, İzmir'den Seslendi: 'Korkmuyoruz, Zulme Teslim Olmuyoruz'
TİP'in İlk Vekillerindendi... Yusuf Ziya Bahadınlı Hayatını Kaybetti TİP'in İlk Vekillerinden Yusuf Ziya Bahadınlı Vefat Etti
Tarlasında 150 Ton Altın Buldu, Hayatı Altüst Oldu Tarlasında 150 Ton Altın Buldu, Hayatı Altüst Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar
IBAN'a Para Göndermede Yeni Sistem: EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat! Bankalar Dört Koldan Sarıldı IBAN'da Yeni Sistem! EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat
Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri!
Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İstanbul'dan Ayrılıp İl Oldu? Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İl Oldu?
Türkiye'de Yok Satıyordu! Dünyaca Ünlü Spor Giyim Devi Yolları Tamamen Ayırdı: Tüm Dengeler Değişti Türkiye'de Yok Satıyordu! Dünyaca Ünlü Spor Giyim Devi Yolları Tamamen Ayırdı: Tüm Dengeler Değişti