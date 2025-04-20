MHP'li Feti Yıldız'dan ‘İnfaz Kanunu’ Çağrısı, ‘Daha Fazla Ertelenemez’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ceza adalet sisteminde köklü bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, yeni bir infaz kanununun zorunluluğuna dikkat çekti. Yıldız, mevcut infaz rejiminin çağın ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlandığını, bu nedenle kapsamlı ve kalıcı bir düzenleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Feti Yıldız, açıklamasında, iyi işleyen bir ceza adaletinin sağlanabilmesi için, modern ve insan onurunu merkeze alan bir infaz sistemi gerektiğini vurguladı. “Yeni bir anayasa gibi yeni bir infaz kanunu konusunda toplumda büyük bir mutabakat var” diyen Yıldız, bu düzenlemenin yalnızca hukukçulara değil, hükümlülere ve toplumun tüm kesimlerine hitap etmesi gerektiğini kaydetti.

'İNSAN ONURUNU MERKEZE ALAN' VURGUSU

Yıldız, infaz hukukunun yalnızca ceza sürelerini belirlemekle kalmaması, aynı zamanda hükümlülerin topluma kazandırılmasını sağlayacak, karmaşık olmayan ve herkesin anlayabileceği bir yapıya sahip olması gerektiğini dile getirdi. Meclis’in önceliğinin, insan onurunu esas alan ve cezanın ıslah edici yönünü öne çıkaran bir infaz yasası yapmak olduğunu belirten Yıldız, bu sayede toplumdaki cezasızlık algısının da önüne geçilebileceğini ifade etti.

‘SIK SIK DEĞİŞTİRMEYE İHTİYAÇ DUYULMAYACAK BİR YASA’

Feti Yıldız, hukuk devletinin temel taşlarının asla ihmal edilmemesi gerektiğini de hatırlatarak, “Her insan kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler insan olmanın doğal sonucudur. Bir anlaşmadan doğmaz bir lütfu da değildir” dedi.

Yıldız, çıkarılacak yeni infaz kanununun, cezasızlık algısına yol açmaması ve sık sık değişikliğe uğramayacak şekilde kalıcı, sağlam ve uygulanabilir nitelikte olması gerektiğinin altını çizdi. Yasaların toplum vicdanını rahatlatacak, adalet duygusunu güçlendirecek şekilde hazırlanmasının önemini vurguladı.

'DAHA FAZLA ERTELENEMEZ'

Yıldız, infaz düzenlemesinin yanı sıra yeni anayasa çalışmalarına da değindi. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek güçlü bir hukuki reform ihtiyacına dikkat çekerek, “Türkiye’nin milli kimliğini, coğrafi bütünlüğünü ve siyasi birliğini her yönüyle koruyacak güçlü bir yeni anayasal çerçeveye kavuşmamız daha fazla ertelenemez” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda toplumsal uzlaşının önemine vurgu yapan Feti Yıldız, bu düzenlemelerin tüm siyasi partilerin ve toplum kesimlerinin katkılarıyla hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.