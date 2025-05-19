TİP'in İlk Vekillerindendi... Yusuf Ziya Bahadınlı Hayatını Kaybetti

TİP'in (Türkiye İşçi Partisi) 1965'te Meclis'e giren ilk milletvekillerinden olan Yusuf Ziya Bahadınlı, 98 yaşında hayatını kaybetti. Bahadınlı, yarın 10.30'da Şişli Tiyatrosu'nda düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

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TİP'in İlk Vekillerindendi... Yusuf Ziya Bahadınlı Hayatını Kaybetti

1965 seçimlerinde TBMM’ye giren 15 TİP'li milletvekilinden biri olan Yusuf Ziya Bahadınlı, 98 yaşında hayatını kaybetti. Bahadınlı, yarın 10.30'da Şişli Tiyatrosu'nda düzenlenecek anma töreninin ardından İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek.

Türkiye İşçi Partisi'nden Bahadınlı'nın vefatı dolayısıyla yapılan açıklamada, "1965 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden Yozgat Milletvekili seçilen öğretmen ve yazar Yusuf Ziya Bahadınlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yayıncılık ve siyasi faaliyetleriyle Türkiye sosyalist hareketine unutulmaz katkılarda bulunan Bahadınlı’nın sevenlerine ve tüm Türkiye işçi sınıfına baş sağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

YUSUF ZİYA BAHADINLI KİMDİR?

Yozgat ili Bahadın ilçesinde doğan Bahadınlı, ilkokulu burada okumuş, sonrasında ise Yozgat Ortaokulu'na başlamıştır. Bahadınlı, daha sonra ise eğitimine Pazarören Köy Enstitüsü, Yüksek Köy Enstitüsü, Balıkesir Eğitim Enstitüsü'nde devam etmiş ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde (Edebiyat Bölümü) tamamlamıştır.

İlk, orta, öğretmen okulu ve liselerde Türkçe-Edebiyat öğretmenliği yapan Bahadınlı, Hür ve Yeni Dünya isimli yayınevlerini kurmuş, bu yayınevleri yirmi yıl süresince yayın hayatını sürdürmüştür. Ayrıca sosyalizmin sorunlarını işleyen İlke ve Yeni Dünya isimli iki dergi çıkarmıştır. Bahadınlı, 1965 yılı seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekili olarak bulunmuştur.

Bahadınlı, 12 Eylül 1980 darbesinden önce gittiği Avrupa'da, 11 yıl sürgün yaşamıştır. Daha sonra Türkiye'ye dönen Bahadınlı, Sosyalist İktidar Partisi'ne üye olmuş, daha sonra bu partinin öncülüğünde Türkiye Komünist Partisi'nin (2001) kurulmasıyla çalışmalarına devam etmiştir.

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Türkiye İşçi Partisi - TİP Milletvekili
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