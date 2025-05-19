TBMM Başkanı Kurtulmuş Tarih Verdi! Terör Örgütü PKK Ne Zaman Silah Bırakacak?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni sürece ilişkin "Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır" önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, Bahçeli'nin çağrısı sonrası merak edilen "Komisyon kurulacak mı?" sorusunu yanıtlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz. Komisyonun nasıl olacağı konuşulur."

SİLAHLAR NE ZAMAN BIRAKILACAK?

Terör örgütü PKK'nın fesih açıklaması sonrası silahların ne zaman bırakılacağı da merak ediliyordu. Kurtulmuş, "Yaz bitmeden süreç tamamlanabilir" dedi.

DEVLET BAÇHELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şunları söylemişti:

"Bölücü terör örgütü PKK’nın 12 Mayıs 2025 tarihinde silahları bırakma ve örgütsel fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumlulukla birlikte milli iradenin tecelligahı olan TBMM’de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir.

Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı’nın çağrısı ile “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” kurulması samimi teklif ve temennimizdir. Gazi Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır."