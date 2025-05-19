CHP Lideri Özel ve ABB Başkanı Yavaş Gençlerle Anıtkabir'e Yürüdü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Gençlik Kolları’yla birlikte Anıtkabir’e yürüdü.

CHP lideri Özel, yürüyüş sırasında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Özel, gençlerin Atatürk’ün emanetine sahip çıktıklarını söyledi.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"19 Mayıs Atatürk'ün hem Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı hem de kendi doğum günü ilan ettiği gündür. 19 Mayıs Gençlik Bayramı, Atatürk kendisi bir askerdi.

Son derece rahat bir şekilde cumhuriyeti askerlere emanet edebilirdi. Öyle yapmadı. Ne kendinden sonraki Genelkurmay Başkanlarına, ne siyasetçi olduğu için kendinden sonraki siyasetçilere, cumhurbaşkanlarına, kurucusu olduğu partinin genel başkanına bile emanet etmedi.

Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Gençler de bugün Ankara'da bu emanete çok güçlü bir şekilde sahip çıkıyorlar."

AK Partili gençler, Tayyip Erdoğan'a: "Topu bize ver. Biz mücadele ederiz, biz de kazanabiliriz. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Kazanınca övünüp kaybedince topu kesmek olmaz." demeleri lazım.

Ve eğer öyle olursa AKP demokratik ve kurumsal bir parti olur. Belki gelecek seçimleri yine kaybeder ama daha sonra iktidar umudu olan bir parti olur.

Kaynak: Haber Merkezi