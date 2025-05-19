CHP Lideri Özel ve ABB Başkanı Yavaş Gençlerle Anıtkabir'e Yürüdü

CHP lideri Özel ve ABB Başkanı Yavaş, partilerinin Gençlik Kolları ile birlikte Anıtkabir'e yürüdü.. Basın mensuplarına konuşan Özgür Özel, "Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Gençler de bugün Ankara'da bu emanete çok güçlü bir şekilde sahip çıkıyorlar" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Gençlik Kolları’yla birlikte Anıtkabir’e yürüdü.

CHP lideri Özel, yürüyüş sırasında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Özel, gençlerin Atatürk’ün emanetine sahip çıktıklarını söyledi.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"19 Mayıs Atatürk'ün hem Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı hem de kendi doğum günü ilan ettiği gündür. 19 Mayıs Gençlik Bayramı, Atatürk kendisi bir askerdi.

Son derece rahat bir şekilde cumhuriyeti askerlere emanet edebilirdi. Öyle yapmadı. Ne kendinden sonraki Genelkurmay Başkanlarına, ne siyasetçi olduğu için kendinden sonraki siyasetçilere, cumhurbaşkanlarına, kurucusu olduğu partinin genel başkanına bile emanet etmedi.

Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Gençler de bugün Ankara'da bu emanete çok güçlü bir şekilde sahip çıkıyorlar."

AK Partili gençler, Tayyip Erdoğan'a: "Topu bize ver. Biz mücadele ederiz, biz de kazanabiliriz. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Kazanınca övünüp kaybedince topu kesmek olmaz." demeleri lazım.
Ve eğer öyle olursa AKP demokratik ve kurumsal bir parti olur. Belki gelecek seçimleri yine kaybeder ama daha sonra iktidar umudu olan bir parti olur.

Özgür Özel'den 19 Mayıs'ta Dikkat Çeken 'Atatürk' Mesajı: 'Silah Arkadaşlarının Ayak İzlerini Takip Ediyoruz'Özgür Özel'den 19 Mayıs'ta Dikkat Çeken 'Atatürk' Mesajı: 'Silah Arkadaşlarının Ayak İzlerini Takip Ediyoruz'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Anıtkabir Mustafa Kemal Atatürk
Son Güncelleme:
DEM Parti'den MHP Lideri Bahçeli'nin 'Komisyon' Önerisine İlk Cevap Bahçeli'nin 'Komisyon' Önerisine İlk Cevap
Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi
Tarlasında 150 Ton Altın Buldu, Hayatı Altüst Oldu Tarlasında 150 Ton Altın Buldu, Hayatı Altüst Oldu
Numan Kurtulmuş'tan Gabar'da 'Terörsüz Türkiye' Mesajı Numan Kurtulmuş'tan Gabar'da 'Terörsüz Türkiye' Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Hakan Kara Kahreden Acı Tabloyu Açıkladı Hakan Kara Kahreden Acı Tabloyu Açıkladı
Araç Sahiplerine Çifte Fatura! Trafikte Bunu Yapan Fena Yandı, Rekor Seviyeye Ulaştı Araç Sahiplerine Çifte Fatura! Trafikte Bunu Yapan Fena Yandı, Rekor Seviyeye Ulaştı
Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak
Bankaların Gizli Kredi Kartı Hamlesi Sızdırıldı: Nakit Çekim ve Taksit Sayısı Değişiyor Bankaların Gizli Kredi Kartı Hamlesi Sızdırıldı: Nakit Çekim ve Taksit Sayısı Değişiyor
Eksik Prim Günleri Emekliliğe Engel Değil! Borçlanma Yolları ve Güncel Ücretler Açıklandı Eksik Prim Günleri Emekliliğe Engel Değil! Borçlanma Yolları ve Güncel Ücretler Açıklandı