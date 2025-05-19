Kartalkaya Faciasındaki 'Sorumluluk Kimde?' Tartışmasında Yeni Perde! Tanju Özcan, Bakan Ersoy'a Meydan Okudu: 'İkimizi Tutuklayın'

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetti; 133 kişi ise yaralandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faciaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlanmış ve 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Öte yandan yangına ilişkin haklarında soruşturma izni istenen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine ilişkin süreç devam ettiği için dosyaları mevcut soruşturmadan ayrılmıştı.

ÖZCAN, BAKAN ERSOY'A 'MEYDAN OKUDU'

Kartalkaya'daki yangın faciasının hemen ardından başlayan "Sorumluluk kimde?" tartışması hazırlanan iddianame sonrası bir kez daha gündeme geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bolu Belediyesi'nin topu birbirine attığı tartışmada Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yaparak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a çağrı yaptı.

Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Madem Belediye’nin sorumluluğu var, beni ve Turizm bakanını alın..tutuklayın yargılanalım ikimiz. Hodri meydan!!!"

Madem Belediye’nin sorumluluğu var, beni ve Turizm bakanını alın..tutuklayın yargılanalım ikimiz @MehmetNuriErsoy Hodri meydan!!! — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) May 18, 2025

NE OLMUŞTU?

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak 2025 sabaha karşı saat 03.27’de başlayan yangın, Türkiye’yi derinden sarsan bir faciaya dönüştü. 12 katlı, büyük bölümü ahşap kaplamalı otelin restoran katındaki mutfakta, kahvaltı hazırlığı sırasında kızgın yağın tutuşmasıyla başlayan yangın, çalışanların alevleri suyla söndürme çabasıyla hızla büyüdü. Baca temizliğinin yapılmaması ve donmuş yağ birikintileri, yangının tüm binayı sarmasına neden oldu.

Yangında, aralarında 36 çocuğun da bulunduğu 78 kişi hayatını kaybetti; 133 kişi yaralandı. Sömestr tatili nedeniyle doluluk oranı yüzde 80-90 olan otelde 238 kayıtlı misafir bulunuyordu. Yangın, otelin yetersiz yangın güvenlik önlemleri nedeniyle felakete dönüştü. Bilirkişi raporlarına göre, otelde otomatik yağmurlama sistemi bulunmuyordu, yangın merdivenleri dumanı üst katlara taşıyan bir baca gibi işlev gördü, yangın kapıları yetersizdi ve dedektörler çalışmıyordu.

Olay yerine itfaiye ekiplerinin ulaşması, Bolu merkeze 30-35 km mesafede olan bölgenin konumu nedeniyle gecikti; müdahale saat 04.24’te başladı. Misafirler, çarşafları bağlayarak pencerelerden inmeye çalıştı, bazıları atlayarak kurtulmaya çabaladı. Kurtarma çalışmaları sırasında Fatih Güller gibi bazı misafirler, onlarca kişiyi kurtarmak için hayatlarını riske attı, ancak birçok kişi duman zehirlenmesiyle yaşamını yitirdi.

Soruşturma kapsamında, otel sahibi Halit Ergül, genel müdür Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve diğer çalışanlarla birlikte Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı; 22’si tutuklandı. Yangının örtbas edilmeye çalışıldığı, “Kimseye haber vermeyin” talimatı verildiği iddiaları ortaya çıktı.

Bolu Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yetki tartışması yaşandı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, otelin 2021 ve 2024’te denetlendiğini ve yangın yeterlilik ruhsatı aldığını belirtirken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son raporun 2007’de verildiğini ve alanın belediye yetkisi dışında olduğunu savundu. Bilirkişi raporları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Belediyesi ve denetim firmalarını ihmaller zincirinde sorumlu tuttu.

Yangın, TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulmasına yol açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayı “iş kazası” olarak değerlendirerek müfettiş görevlendirdi. Facia, Türkiye’de yangın güvenliği ve denetim mekanizmalarının yetersizliğini bir kez daha gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 günlük milli yas ilan ederken, “Sorumlulardan hesap sorulacak” dedi.

Facia, hem hukuki hem cezai sorumluluk tartışmalarını alevlendirdi. Mağdurlar ve aileleri, otel yönetimine karşı maddi ve manevi tazminat davaları açmaya hazırlanırken, cezai soruşturma Türk Ceza Kanunu kapsamında “öldürme ve yaralama” suçları üzerinden yürütülüyor.