Özgür Özel’den Sezer ve Eski Genel Başkanlara Telefon
CHP lideri Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile önceki genel başkanları arayarak bayramlarını kutladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP( Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle önemli isimlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Özel, 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in yanı sıra CHP’nin önceki genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak bayramlarını kutladı.
Bayram tebriğinde bulunduğu isimleri, 21-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan Sosyalist Enternasyonal Toplantısı’na da davet etti.
Kaynak: ANKA
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