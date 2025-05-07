Meclis’te 'Karaca' Bilmecesi: CHP’nin Başkanvekili O Koltuğa Oturacak mı?

TBMM Başkanvekilliğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Her ay başında yayımlanan Meclis çalışma programı, CHP’nin Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca hakkındaki tartışmalar nedeniyle bu kez yalnızca haftalık olarak duyurulabildi.

Gülizar Biçer Karaca’nın, Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’a ilişkin Anayasa Mahkemesi kararını Genel Kurul’da okutmasıyla başlayan kriz hâlâ çözülemedi. TBMM Genel Kurulu'nun nisan ayında kalp krizi geçiren ve ardından yaşamını yitiren Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in yokluğunda aç-kapa usulü çalıştırılacağı açıklanmıştı. Ancak yaşanan süreç, AK Parti tarafından "korsan eylem" olarak nitelendirildi ve tartışmalar daha da alevlendi.

ÖNDER'İN VEFATI KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Sırrı Süreyya Önder’in hastanede geçen 18 günün ardından hayatını kaybetmesiyle birlikte TBMM Başkanvekili sayısı üçe düştü. Bu gelişme üzerine gözler yeniden Gülizar Biçer Karaca’ya çevrildi. Daha önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un tepkisini çeken Karaca'nın görevlendirilmesi konusunda hâlâ net bir karar alınmış değil. AK Parti, Karaca’nın İçtüzük ihlali yaptığını savunarak tekrar görev almaması gerektiğini ileri sürüyor.

Bu belirsizlik nedeniyle Mayıs ayı için genel bir görevlendirme listesi yayınlanmadı. Meclis Başkanı Kurtulmuş’un haftalık görevlendirme yapması, Karaca’nın durumu konusundaki soru işaretlerini artırdı.

BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ 3 HAZİRAN'DA

Öte yandan TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı üyeleri 3 Haziran’da yapılacak seçimle belirlenecek. Kulislerde, Mayıs ayı boyunca Başkanlık görevlerinin AK Parti’den Bekir Bozdağ ile MHP’den Celal Adan arasında dönüşümlü yürütüleceği konuşuluyor.

KARACA YENİDEN SEÇİLECEK Mİ?

CHP içinde ise Karaca’nın yeniden Meclis Başkanvekilliğine aday gösterilmeyeceği iddiaları öne çıkıyor. Parti kulislerinde, Karaca'nın eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı nedeniyle yeniden aday gösterilmeyeceği konuşuluyor. Yerine ise Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, İstanbul Milletvekili Engin Altay, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un isimleri geçiyor.