Saldırının Ardından On Binler Beyazıt Meydanı’nda Toplandı! Özel İktidarı İşaret Etti: 'Mektubu Aldım Okudum, Cevabım...'

CHP’nin her hafta çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde yaptığı mitinglerin bugünkü adresi Beyazıt Meydanı oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart operasyonuyla başlayan eylemlerde İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin barikatı açarak Saraçhaneye yürümesine atıfla “Gençlere iadeyi ziyarette bulunuyoruz” dedi. Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde kendisine yapılan saldırıya yanıt olarak Beyazıt Meydanı’nı seçtiklerini belirten Özel yaptığı açıklamada meydanlarda olmaya devam edeceklerini belirtti.

‘BİZE ‘PARTİNİZDE’ OTURUN DİYORLAR’

Özel, dün yaptığı grup toplantısında uğradığı saldırının sokak eylemlerinden çekilmeleri için bir mesaj olduğunu vurgulamıştı. Sert eleştirilerde bulunan Özel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Birileri bize şunu söylüyor: ‘Kurduğumuz planı bozmak için mücadele ediyorsunuz. Sokağa çıkıyorsunuz, her Çarşamba bir ilçede miting, her cumartesi bir ilde miting sürekli gündemde tutuyorsunuz. Durun, Ankara’ya dönün, partinizde oturun.’ Bunu da çok net bir şekilde mektubu kalın kalın yazarak yollamışlar. Kimi yolluyorlar? Bir evlat katilini. ‘Evladını öldüren birinin eli sana değdi. Bugün eli boştu. Yarın başka bir şey olabilir’ diyorlar. Gerçekleşen saldırı hepimize yazılmış bir mektuptur. O mektuba cevabımız şudur: Yarın (bugün) Beyazıt’ta, cumartesi Van’da, 19 Mayıs’ta İzmir’de meydanlardayız! O evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa doldur da yolla.”

‘TESLİM OLMAYACAĞIZ’

Beyazıt mitingi öncesi yaptığı çağrıda Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğuna vurgu yapan Özel “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na ve milletimizin iradesine sahip çıkmak için bu akşam Beyazıt Meydanı'nda buluşuyoruz. Teslim olmayacağız. Asla sinmeyeceğiz. Hep birlikte kazanacağız” dedi.

İşte dakika dakika Beyazıt Meydanı'nda yaşananlar...

22.32 MİTİNG SONA ERDİ

Miting sona erdi. Vatandaşlar alandan ayrılmaya başladı.

21.30 ÖZEL'DEN AÇIKLAMALAR

Özgür Özel konuşmasına başladı. Özel'in konuşması sırasında meydanda toplanan on binlerce vatandaş telefonlarının ışıklarını açarak Volkan Konaklı seslendirdiği 'Yiğidim Aslanım' şarkısını söyledi. Meydanda yapılan koro ve ışık gösterisi Ekrem İmamoğlu'na ithaf edildi.

Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu meydan politik hafızası çok güçlü, çok canlı olan bir meydan. Hürriyet mücadelesinin, özgürlük mücadelesinin kalbi burası. Her şey burada başladı, pek çok şey burada bitti ama bu meydan tarihi önemini hiç kaybetmedi. Bu meydanda direniş var, bu meydanda itiraz var. Bu meydanda mücadele var, cesur kalpler, vatan için toprağa düşen bedenler var. Zaman zaman bu meydana karanlık eller uzandı, ancak bu meydan hiçbir zaman teslim olmadı, olmayacak. Bu güzel ülkenin pırıl pırıl iyi yetiştirilmiş barışçıl evlatları, barışı savunanlar, demokrasiyi savunanlar karşısındaki kötülüğün baskılarına, haksızlıklarına elbette teslim olmadılar.

Bütün bu haksızlıklar olduğunda demiştim ki; belediye başkanlarımızı içeri tıkmaları, kayyım atamaları, İstanbul'un iradesine saldırmayı bize savaş ilanı kabul ediyorum. Çünkü biz barışçıyız. Ama uysallığımıza, iyi niyetimize, yüreğimizin temizliğine, aklımızın iyiliğine güvenip de kimse bizi ezmeye kalkmasın. Eğer bizi kavgaya davet ederseniz o zaman işler değişir. Birileri bizleri kavgaya davet etti, davetleri kabulümüzdür. Bu kapının önüne bütün Türkiye'den diploma almaya geliyorlar. Biz de bugün buraya alın teriyle alınmış haksızlıkla saldırılmış bir diplomayı geri almaya geldik.

'MEKTUBU ALDIM, OKUDUM, CEVABIM...'

Korkanlar, ürkenler, muhalefet evine dönsün isteyenler, muhalefet evde otursun isteyenler asla ve asla teslim olmayacağımızı görünce bize bir mektup yazdılar. Mektubu da eli kanlı bir katille, bir evlat katiliyle yolladılar. Şunu söylüyorlar; 'Bak, kafamızı bozarsanız, direnmeye devam ederseniz bak ne yapıyorum. Sana bir katili yolluyorum, onun şimdiki çıplak ellerini senin gözüne kadar getiriyorum. 'Bu evladına acımamış sana mı acıyacak; bir çocuğunu değil iki çocuğunu öldürmüş, iki kere düşün. Aklını başına topla, bundan sonra biz planımızı uygulayacağız. Türkiye'nin geleceğine biz karar vereceğiz, siz boyun eğeceksiniz' diyor. İşte o mektuba bir cevap vermek icap ediyordu, mektubu aldım okudum anladım ve yazanlara cevabım Beyazıt Meydanı'dır. Ekrem Başkan'ı alıp da gelene kadar, İstanbul Üniversitesi'nden verilmiş helal diplomayı geri alana kadar ve hak ettiğimiz seçim sandığını getirip iktidarı değiştirene kadar o mektupta ben yokum, ben meydandayım."

'YÖK'Ü KALDIRACAĞIZ'

İstanbul Üniversitesi önünden seslenen Özgür Özel gençler için YÖK'e ilişkin de vaatlerde bulundu. Özel, "Ekrem Başkanın içeriden çıkmasını, Cumhurbaşkanı olmasını ve YÖK'ü kaldırmasını bekliyoruz" dedi. CHP Lideri konuşmasını "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganıyla bitirdi.

21.00 ÖĞRENCİLER MİTİNG ARACINDAN SESLENDİ

Bir kadın öğrenci miting aracından "Gözaltına alınan bizdik, barikata dayanan bizdik, kampüslerde şiddete uğrayan bizdik. Biz sadece karşı çıkmak için değil, daha adil bir düzen kurmak için buradayız. Denizlerin izinden gidiyoruz. Korkmadık korkmuyoruz. Bu ülkenin gençleri olarak susmayacağız. Bu memleket bizim, bu gelecek bizim" açıklamasını yaptı.

Bir başka öğrenci ise 11 maddelik öğrenci manifestosunu okudu. Konuşmasına 'Dikkat dikkat öğrenci konuşuyor' diye başlayan öğrenci, şunları söyledi:

"Başta Ekrem İmamoğlu olmak içeren tüm siyasi tutsaklar serbest bırakılsın. Kayyım atanan belediyeler seçilmiş başkanlarına geri emanet edilsin. Cinsel taciz eziyet ve işkenceye varan polis şiddetine ve bu emirleri veren başta İstanbul ve Ankara valileri olmak üzere tüm devlet yetkilileri görevden alınsın.

Yalnızca barışçıl eylemlere katıldıkları için tutuklananlar serbest bırakılsın.

Taksim, Saraçhane, ODTÜ, Kızılay, Çağlayan başta olmak üzere fiilen uygulanan toplanma ve gösteri yasakları sonlandırılsın, ablukalar kaldırılsın.

YÖK'ün baskıları sonlansın, üniversitelerde özerk olsun, MEB'in liseler üzerindeki baskıları son bulsun.

İstanbul Sözleşmesi geri getirilsin.

Özel yaşam üzerindeki baskılar son bulsun.

Depremde evlerini kaybeden Samandağlılara arazileri geri verilsin.

Kanal İstanbul'dan vazgeçilsin.

İstanbul'u depreme dayanıklı hale getirecek İBB yetkilileri serbest bırakılsın.

Bu süreci yaratan hükümet yetkilileri görevi bıraktırılmalı, yargılanmalı.

Taleplerimiz yerine getirilene kadar sokakları terk etmiyoruz."

20.49 ALANA GİRİŞLER BAŞLADI

Öğrenciler Beyazıt Meydanı'na alınmaya başlandı. Arama noktasından geçenler kortej oluşturuyor.

20.20 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 'PANKART' ENGELİ

Üniversite Öğrencileri alana gelmeye başladı. Öğrencilerin 'Bu pisliği devrim temizler' yazılı pankartına izin verilmedi. CHP'li vekiller pankartı öğrencilerden alarak emniyet görevlileriyle müzakereye başladı.

Alana alınmak istenmeyen pankart nedeniyle Vezneciler girişinde öğrencilerin bekleyişi sürüyor.

19.30 VATANDAŞLAR TOPLANMAYA BAŞLADI

20.30'a yapılan miting çağrısı için vatandaşlar Beyazıt Meydanı'na gelmeye başladı. CHP miting aracından Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarından kesitler dinletildi.