Fahrettin Altun Duyurdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a Gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Macaristan'a gidecek. Erdoğan'ın burada Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’ne katılacağı bildirildi.

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Fahrettin Altun Duyurdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a Gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Budapeşte'de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak için yarın Macaristan’a gideceği bildirildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, söz konusu ziyareti duyurdu. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak üzere yarın (21 Mayıs Çarşamba) Macaristan’ı ziyaret edeceklerdir. 'Doğunun ve Batının Buluşma Noktası' temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar gözden geçirilecek olup, Budapeşte Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabulü öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, zirve marjında TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na iştirakleri ve katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunmaları planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan
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