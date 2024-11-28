Yandaş Yazardan 'DEM Parti' İddiası! İmralı'da Öcalan ile Kim Görüşecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki haftalar partisinin grup toplantısında yaptığı ‘Öcalan’ çağrısını son toplantıda yenilemiş, “Milliyetçi Hareket Partisi her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz” diyerek seslenmişti.

Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme dikkat çekmiş, bu görüşme Ankara kulislerini hareketlendirmişti.

BAKAN TUNÇ 'DİLEKÇE DEĞERLENDİRİLİYOR' DEMİŞTİ

Bahçeli’nin konuşmasının ardından DEM Parti, Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na resmi başvuruda bulunmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sürece ilişkin yaptığı açıklamada “Dilekçe değerlendiriliyor. Terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi” demişti.

İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, DEM Parti'nin Öcalan talebinin kabul edileceğini iddia etti.

“GENEL BAŞKANLARI MI GİDECEK, YOKSA BAŞKA İSİMLER Mİ?”

Selvi, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı: DEM Parti Eş Genel Başkanları görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundular. DEM’lilerin Öcalan’la görüşmesi sağlanacak. Ancak DEM’in Eş Genel Başkanları mı gidecek, yoksa DEM içinden başka isimler mi tercih edilecek? Çünkü DEM’in Eş Genel Başkanları çözüm karşıtı. Kandil’le birlikte hareket ediyorlar. Önemli olan Öcalan’la görüşme değil, önemli olan Öcalan’ın mesajlarının doğru aktarılması. Çünkü bu bir turistik seyahat değil. Ömer Öcalan 2 saat görüştü. Biz bir cümleyi biliyoruz. Kandil, Öcalan’ın mesajlarını değerlendirmeye dahi değer bulmadı.

Selvi, DEM içinden çözümü destekleyen ve Öcalan’ın mesajlarını doğru aktarabilecek deneyimli isimlerin tercih edilebileceğini belirtti.

Kaynak: Hürriyet