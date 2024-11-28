İşte Güran Ailesinin Tehdit Ettiği İsim! Narin'in Hesabını Kim Soracak?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Aylardır Türkiye gündeminden düşmeyen cinayeti kimin işlediği merak edilirken, şüpheler Güran ailesinin üzerinde yoğunlaşmış durumda. Aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcaları Salim Güran ile Fuat Güran, kuzenleri Muhammet Kaya ile Birsen Güran, yengeleri Maşallah Güran ile Hediye Güran'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklu bulunuyor.

GÜRAN AİLESİNİN 'TOPLANTISI'

Dava dosyasına son eklenen belge ise "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" oldu. Bu toplantı, mahkemelerdeki duruşmalar sırasında da gündeme gelirken, aile üyeleri bazen reddedip bazen de kabul etti. Görüntülerde Narin'in cansız bedeninin bulunmasından bir gün önce amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin toplantı yaptığı görülüyor. Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntü, bilirkişilerce de deşifre edilecek.

'SUSARSAN SENİ KORURUZ'

NTV'de yer alan habere göre; toplantıda 15 yaşlarındaki bir çocuğun etrafının aile üyeleri tarafından sarıldığı ve bir tür sorgu yapıldığı anlaşılıyor. Görüntünün sonuna doğru çocuk oturduğu yerden zorla kaldırılıp ortamdan kovuluyor.

Kürtçe konuşmalarda, çocuğa bir şey kabul ettirmek istedikleri, koruma sözü verdikleri açıklandı. Konuşmalarda, "Susarsan seni koruruz. Sorarlarsa bilmiyorum, görmedim diyeceksin" diyerek tehdit ettikleri öğrenildi. Konuşmalara göre tutuklu Enes Güran'a yönelik bazı sorular da yer alıyor.

ŞÜPHELİ BULUNMAYAN BABA DA TOPLANTIDA

Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla, Narin'in şüpheli konumda bulunmayan babası Arif Güran da toplantıda yer aldı. Görüntülerde Narin'in diğer amcası, ağabeyi ve kuzenleri hep birlikte küçük bir çocuğu sorguluyor. Narin ailesinin topluca karşılarına alıp bazı telkin ve uyarılarda bulunduğu çocuğun büyük olasılıkla tutuklu sanıklar arasında yer alan Ramazan Atasoy olduğu belirtiliyor.

'MUHTAR SALİM SENİN YÜZÜNDEN BAŞIMIZ BELADA'

Ramazan Atasoy, kolluk ifadesinde Narin'i boğmakla suçlanan Salim Güran'a ilişkin önemli bilgiler vermişti. Jandarmanın 14 Eylül’de tuttuğu tutanakta, Ramazan Atasoy’un tutuklanmanın etkisiyle bir anlık sinir patlaması yaşayarak ağladığı belirtilerek, yaşadığı sinir patlaması neticesinde ağlamaklı olarak, “Muhtar Salim, senin a… k… Senin yüzünden başımız belaya girdi. Komutanım muhtar öğleden sonra yanıma geldiğinde üzerinde tarlada çalıştığı kıyafet yoktu. Temiz kıyafetleri vardı. Her iki ayağı ayak bileğine kadar suyun içine girmiş gibi ıslaktı” dediği yazıldı.

Atasoy, soruşturma kapsamında önce tutuklandı, 12 Eylül’de serbest kaldı. Ancak 14 Eylül’de tekrar gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

TANIKLIK YAPMAK İSTEMEDİ

Tutuklu sanık Salim Güran’ın 15 yaşındaki işçisi Ramazan Atasoy duruşmada tanıklık yapmadı. Jandarmalar eşliğinde tanık kürsüsüne gelen Atasoy’a hakim, tanıklık yapmak isteyip istemediğini sordu. Atasoy da “Tanık olmak istemiyorum” dedi. Tanık olmak istemeyince jandarmalar Atasoy’u kaldığı cezaevine geri götürdü. Mahkeme Başkanı, Atasoy'un hakkındaki bazı ek soruşturmalar nedeniyle tanıklık yapmama hakkı olduğunu da avukatlara hatırlattı.

İFADELERİ ÇELİŞKİLİ BULUNDU

Atasoy'un ismi ilk önce sanık Salim Güran ile mesajları nedeniyle gündeme geldi. Salim Güran'ın Atasoy'a, "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" şeklinde mesaj atarak işçisini yönlendirdiği, Ramazan Atasoy'un ise "Tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş” diye yanıt verdiği kayıtlar dosyaya girdi. Sanıklar Kürtçe bu mesajın yanlış çevrildiğini ileri sürerek kabul etmediler.

Atasoy, cinayet günü Salim Güran'ı babasıyla birlikte gören isimlerden. Atasoy, bahçede çalışırken Salim Güran'ın yanlarına geldiğini, durduğunu ve bir süre sonra gittiğini anlattı ancak verdiği bilgiler çelişkili bulundu.

Kaynak: NTV