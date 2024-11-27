Davanın Seyrini Değiştirecek! Narin Güran Cinayetinde Yeni Görüntüler

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de evlerine yaklaşık 1.5 kilometre uzağındaki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin önemli görüntüler ortaya çıktı. Güran ailesinin silinen aile meclisi kayıtları kurtarıldı ve mahkeme dosyasına girdi. Görüntülere SÖZCÜ ulaştı.

Güran ailesinin evinin kayıtlarının cinayetten sonra silindiği ortaya çıkmıştı.Görüntüler, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gece öncesine ait. 7 Eylül gecesi Güranlarda aile meclisi kurulmuş ve oradaki konuşmalar belirlendi. Bu görüntüler davanın seyrini etkileyebilir.

O GÖRÜNTÜLER KURTARILDI

Görüntülere ulaşan SÖZCÜ muhabiri Özgür Cebe, "Aile, Narin'in kaybolmasının ardından aile kendi evine güvenlik kamera sistemi kurmuştu. Cesedin bulunmasından sonra apar topar bu görüntüleri silmişlerdi. Bu cihazlara jandarma el koymuştu. TÜBİTAK'a gönderilmişti. Bu görüntüler kurtarıldı." dedi.

'GÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINA EKLENDİ'

-Görüntüler dava dosyasına eklendi. 7 Eylül tarihli görüntüler. Amcanın tutuklanmasından 5 gün, Narin bulunmadan bir gün öncesine ait.

-Görüntü bir aile meclisi toplantısı. Tutuklu amca Erhan Güran'a ait evin bahçesinde. Görüntülerde baba Arif Güran, Enes'in abisi Baran Güran, Erhan Güran var. Ailedeki büyük olarak sözü geçen Ali Rıza Güran var.

'KÜÇÜK ÇOCUK SORGULANIYOR'

-Konuşmalarda küçük çocuk sorgulanıyor. 15 yaşlarında bir çocuk. Çocuk baskı altına alınmış. Çocuk itekleniyor.

'BUNU SÖYLERSEN BİZ SENİ KORURUZ'

-Deşifre edilen sözler var. Çocuğa, "Enes o gün ne yapıyordu, evde yanında kim vardı? Bir kız mı getirmişti, kadın mı vardı? Ne oldu, o gün ne gördün bize baştan sona anlat. Bunu sana sorarlarsa ben bilmiyorum, görmedim diyeceksin. Bunu söylersen biz seni koruruz." ifadelerini kullanıyorlar. Çocuğun korktuğu görülüyor.

-Artık oklar Enes Güran'ı işaret ediyor. Mahkeme görüntülerdeki çocuğun tespit edilmesine karar verildi.

KRİMİNAL POLİS LABORATUVARINA GÖNDERİLECEK

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaştı.

Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi.

Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne göndereceği öğrenildi.

Kaynak: SÖZCÜ