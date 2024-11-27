Ordu'da Feci Kaza: Kamyona Çarptı, 3 Ölü!

Ordu'da bir otomobil, kamyona arkadan çarptı. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'da Feci Kaza: Kamyona Çarptı, 3 Ölü!

Devlet Sahil Yolu, Eski Kızılcakese Mahallesi'nde saat 15.00'te edinilen bilgiye göre Ünye istikametine seyir halinde olan Zekeriya Furkan Aydın'ın (28) kullandığı 52 ADV 076 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen İbrahim Öztürk(59) yönetimindeki 52 ABJ 743 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ordu'da Feci Kaza: Kamyona Çarptı, 3 Ölü! - Resim : 1

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Demir (39) ve oğlu Abdulsamet Demir'in (17) hayatını kaybettiği belirlendi. Bu esnada hayatını kaybeden vatandaşların aileleri olay yerine gelerek, gözyaşı döktü. Kazada hayatını kaybeden 3 kişi, olay yerindeki incelemelerin ardından Ünye Devlet Hastanesi ve Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü İbrahim Öztürk ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: Yaralılar Arasında Eski AKP'li Vekil de VarŞanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: Yaralılar Arasında Eski AKP'li Vekil de VarGüncel

Binenler Diken Üstünde, Alanlar Satma Derdinde: Ölümlü Kazalarda Başı Çeken O Model Oldu!Binenler Diken Üstünde, Alanlar Satma Derdinde: Ölümlü Kazalarda Başı Çeken O Model Oldu!Ekonomi

Kaynak: İHA

Bolu'da Erkek Dehşeti: Sevgilisini Karavanda Katledip Mezar Kazdı! Jandarmayı Karşısında Görünce... Sevgilisini Karavanda Katledip Mezar Kazdı! Jandarmayı Karşısında Görünce...
Benzinliğin Yolunu Unutturan Otomobiller Belli Oldu: 2024’ün Zirvesine Yerleştiler Benzinliğin Yolunu Unutturan Otomobiller Belli Oldu: 2024’ün Zirvesine Yerleştiler
Karabük’te 274 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı Karabük’te 274 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
UNESCO’dan ‘Sosyal Medya Fenomeni’ Uyarısı: Yüzde 62’si Bunu Yapıyor! UNESCO’dan ‘Sosyal Medya Fenomeni’ Uyarısı: Yüzde 62’si Bunu Yapıyor!