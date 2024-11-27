Ordu'da Feci Kaza: Kamyona Çarptı, 3 Ölü!

Devlet Sahil Yolu, Eski Kızılcakese Mahallesi'nde saat 15.00'te edinilen bilgiye göre Ünye istikametine seyir halinde olan Zekeriya Furkan Aydın'ın (28) kullandığı 52 ADV 076 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen İbrahim Öztürk(59) yönetimindeki 52 ABJ 743 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Demir (39) ve oğlu Abdulsamet Demir'in (17) hayatını kaybettiği belirlendi. Bu esnada hayatını kaybeden vatandaşların aileleri olay yerine gelerek, gözyaşı döktü. Kazada hayatını kaybeden 3 kişi, olay yerindeki incelemelerin ardından Ünye Devlet Hastanesi ve Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü İbrahim Öztürk ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA