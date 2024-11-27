Karabük’te 274 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Karabük’te 2 gündür etkisini gösteren kar yağışı sonrası kapanan 274 köy yolu ulaşıma açıldı. Karabük Valiliği, konuya ilişkin bilgilendirme yaptı.

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Karabük’te 274 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Karabük’te yoğun kar yağışı sonrasında 274 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonrasında yolların yeniden ulaşıma açıldığı açıklandı.

Karabük Valiliği kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 274 köy yolunun hummalı çalışmalar sonucunda yeniden açıldığını duyurdu.

Karabük’te 274 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı - Resim : 1

VALİLİK DUYURDU: 274 KÖY YOLU AÇILDI

Yapılan açıklamada şöyle denildi: İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 3 bin 919 km uzunluğundaki 274 köy yolumuz, İl Özel İdaresine ait karla mücadele ekipleri ve diğer kurumlarımızın araç desteği ile dün gece itibariyle ulaşıma açılmıştır.

Kaynak: İHA

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