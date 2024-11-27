Binenler Diken Üstünde, Alanlar Satma Derdinde: Ölümlü Kazalarda Başı Çeken O Model Oldu!
ABD'de gerçekleştirilen bir araştırma, araç kaza oranları ve ölümcül kazalara ilişkin dikkat çekici sonuçları gün yüzüne çıkardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tesla araçları, özellikle Tesla Model Y, kaza oranları açısından öne çıkan model oldu. 2017-2022 yıllarını kapsayan verilere göre, Tesla Model Y’nin diğer markalara kıyasla daha yüksek ölümcül kaza oranlarına sahip olduğu belirlendi.
Otomobil analiz platformu iSeeCars’ın "Ölümcül Kaza Raporlama Sistemi" verilerini baz alan raporu, Tesla araçlarının her 357 milyon kilometrede bir ölümcül kazaya karıştığını ortaya koydu. Bu oran, genel ortalamaya kıyasla oldukça yüksek. Küresel ölçekte, tüm araçlarda bir milyar kilometrede yaklaşık 2,8 ölümcül kaza yaşanırken, Tesla araçlarında bu oran 5,6'ya yükseliyor.
EN RİSKLİ MODELLERİN BAŞINDA GELİYOR
Tesla Model Y ise SUV kategorisindeki ortalamaları ciddi şekilde aşarak bir milyar kilometrede 10,6 ölümcül kaza ile dikkat çekiyor. Bu, SUV sınıfında yer alan diğer araçların 2,2 olan ortalamasının neredeyse beş katı. Model Y, genel sıralamada altıncı sırada yer alarak kazalarda en riskli modellerden biri olarak öne çıkıyor.
KAZA NEDENLERİ TEKNOLOJİ Mİ, İNSAN FAKTÖRÜ MÜ?
Araştırmayı değerlendiren iSeeCars analisti Karl Brauer, modern araçların yüksek güvenlik donanımlarına rağmen kazaların büyük çoğunluğunun sürücü hatalarından kaynaklandığını belirtti. Aşırı hız gibi riskli davranışların, kaza oranlarını artırdığını ifade eden Brauer, "Gelişmiş şasi tasarımı, sürücü destek sistemleri ve hava yastıkları gibi teknolojik donanımlara rağmen dikkatsizlik ve hatalı sürüş davranışları bu önlemleri etkisiz hale getiriyor" dedi.
DİĞER ARAÇ MODELLERİ VE ÖLÜMCÜL KAZA ORANLARI
Araştırmada, yalnızca Tesla değil diğer markalar da incelendi. Ölümcül kaza oranlarının en yüksek olduğu modeller şu şekilde sıralandı:
Hyundai Venue: 13,9
Chevy Corvette: 13,6
Mitsubishi Mirage: 13,6
Porsche 911: 13,2
Honda CR-V Hybrid: 13,2
KÜÇÜK ARAÇLAR DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA
Araç boyutlarına göre yapılan analizde küçük araçların ölümcül kazalarda en yüksek orana sahip olduğu görüldü. Orta ve üst sınıf araçlarda ise bu oran belirgin şekilde düşüyor. Araştırma, küçük araçların modern güvenlik teknolojileriyle donatılmış olmasına rağmen, büyük ve ağır araçlarla çarpıştıklarında boyut ve ağırlık dezavantajları nedeniyle daha fazla risk taşıdığını ortaya koydu.