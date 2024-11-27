Binenler Diken Üstünde, Alanlar Satma Derdinde: Ölümlü Kazalarda Başı Çeken O Model Oldu!

EN RİSKLİ MODELLERİN BAŞINDA GELİYOR

Tesla Model Y ise SUV kategorisindeki ortalamaları ciddi şekilde aşarak bir milyar kilometrede 10,6 ölümcül kaza ile dikkat çekiyor. Bu, SUV sınıfında yer alan diğer araçların 2,2 olan ortalamasının neredeyse beş katı. Model Y, genel sıralamada altıncı sırada yer alarak kazalarda en riskli modellerden biri olarak öne çıkıyor.

KAZA NEDENLERİ TEKNOLOJİ Mİ, İNSAN FAKTÖRÜ MÜ?

Araştırmayı değerlendiren iSeeCars analisti Karl Brauer, modern araçların yüksek güvenlik donanımlarına rağmen kazaların büyük çoğunluğunun sürücü hatalarından kaynaklandığını belirtti. Aşırı hız gibi riskli davranışların, kaza oranlarını artırdığını ifade eden Brauer, "Gelişmiş şasi tasarımı, sürücü destek sistemleri ve hava yastıkları gibi teknolojik donanımlara rağmen dikkatsizlik ve hatalı sürüş davranışları bu önlemleri etkisiz hale getiriyor" dedi.