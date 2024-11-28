Basına Sansür Kararı Bütçe Görüşmelerinde Ortalığı Karıştırdı: Konuşma Lan, Bunları Susturun

Adalet Bakanlığı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde gazetecilerin cep telefonlarıyla görüntü almasına yasak getirildi. CHP milletvekilleri, bu yasaklamaya itiraz ederek “Şu ana kadar var olan uygulamaları neden değiştiriyorsunuz?” diye sordu.

“BASINI SINIRLAMAYIN”

CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, bütçeyi tüm kamuoyunun takip ettiğini dile getirerek, basının çalışmalarının engellenmemesi gerektiğini ifade etti. Türeli, “Basının toplumu bilgilendirme görevi var. Basını sınırlamayın” dedi.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba da “Muhabirler yaklaştırılmıyor, gizleyeceğimiz bir şey mi var?” diye sordu.

KOMİSYON BAŞKANINDAN “BAKAN GİREMİYOR” SAVUNMASI

Komisyon Başkanı Mehmet Muş’sa “Bakan giremiyor curcunadan. Orta alan çok karışık oluyor. Böyle bir uygulamamız yoktu. Ben düzeni sağlamak zorundayım” diyerek uygulamayı savundu. Başkan Muş, ajansların ve TRT’nin çekim yapabildiğini ifade etti.

“İLK KEZ BASINA SANSÜR UYGULANIYOR”

Ağbaba, muhabirlerle ilgili hiçbir problem yaşanmadığını belirterek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın birkaç gün önce kamerayı tokatladığını hatırlattı. Ağbaba, “İlk kez basına sansür uygulanıyor” dedi.

CHP’li Rahmi Aşkın Türeli, tekrar söz aldığında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Daha kaç dakika konuşacaksın” diyerek Türeli’ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Türeli, “Ben sözcüyüm. Elbette konuşacağım. Haddini bil” dedi yanıtını verince komisyon toplantısında gerginlik yükseldi.

“KONUŞMA LAN, BUNLARI SUSTURUN”

CHP sıralarından sesler ve itirazlar yükselince MHP Milletvekili Baki Ersoy, CHP Milletvekili Serkan Sarı’ya “Konuşma lan” diye bağırdı. Ersoy, Türeli ve Ağbaba’ya dönerek “Sayın Türeli, Ağbaba bunları susturun” dedi.

CHP ve MHP milletvekilleri arasında yükselen tansiyonu AKP Milletvekili Hasan Turan sakinleştirdi. Komisyon çalışmaları, verilen 10 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.