İstanbul İçin İlçe İlçe Mahalle Mahalle Fiyatlar Belli Oldu! Bu Listeye Bakmadan Ev Almayın
Ev almak isteyenler dikkat! İstanbul’un mahalle mahalle haritası çıkarıldı. Megakent’in en değerli yerleri ortaya çıktı. Son beş yılda özellikle pandemi sonrası artan kira ve konut satın alma bedelleri demografik yapısıyla gündemden düşmeyen Esenyurt’u yatırımcıların gözdesi haline getirdi. Son 5 yılda değeri en çok artan mahalle Kağıthane'ye bağlı Esentepe olurken, Çekmeköy Nişantaşı Mahallesi de İstanbul'da kira oranının en yüksek arttığı mahalle olarak kayda girdi.
Kaynak: Haber Global
İlçe ilçe İstanbul’daki emlak fiyatları tablosu ortaya çıktı. İstanbul’un merkezi ilçeleri olan Sarıyer, Şişli ve Beşiktaş yüksek konut fiyatları nedeniyle yatırım cazibesini kaybetmeye başladı. Bu bölgelerde bir evin amortisman süresi 30 yıla kadar uzadı. Bu nedenle yatırımcılar ve alıcılar alternatif bölgelere yöneldi.
Haber Global’de yer alan haberde yayımlanan bir rapora göre, Türkiye’nin en kabalık ilçesi olan Esenyurt, riskli demografik yapısına rağmen gayrimenkul yatırımı açısından öne çıktı. İlçede kira fiyatlarının 12-13 bin TL bandında seyretmesi ve amortisman süresinin 12 yıl olması da rapordaki dikkat çeken noktalardan biri oldu. Yüzde 9 kira getirisi ile yatırımcılara avantaj sağlayan Esenyurt’un Mehterçeşme, Örnek, Talatpaşa ve Yenikent mahalleleri ise yükselen yıldızlar olarak ön plana çıktı. Özellikle ‘metro hattı gelecek’ söylentileri bölgedeki emlak fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor.
METRO HATTI KAĞITHANE’DE KİRALARI 20 BİN TL’NİN ÜZERİNE YÜKSELTTİ
Metro hattı geldikten sonra popülerleşen Kağıthane'de kiralar ortalama 20 bin TL'den başlıyor. Amortisman süresi 10 yıl olan ilçede Çağlayan ve Telsiz mahalleleri oldukça revaçta. Eski İstanbul denilince akıllara gelen Eyüpsultan'da ise amortisman süresi 12 yıl, kira rakamları da ortalama 23 bin TL olarak dikkat çekiyor. İlçede son 5 yılda değeri en çok artan mahallesi Esentepe olurken; Çırçır ve Alibeyköy mahallelerine metro gelmesi yatırımcıları ilçeye çekiyor.
ÇEKMEKÖY'DE REKOR ARTIŞ
İstanbul'un Anadolu Yakasında, Çekmeköy ise dikkat çeken ilçelerin başında geliyor. iortisman süresi 11 yıl olan ilçede kiralar ortalama 25 bin TL. İlçenin en gözde lokasyonu ise yeni konutların yükseldiği Nişantepe Mahallesi. Rapora göre, mahalledeki ortalama kira fiyatları Ekim 2019'a göre yüzde 2 bin 681 oranında artarak 26 bin TL civarına ulaştı. Bu oran, İstanbul genelinde aynı zaman diliminde kaydedilen en yüksek kira artış oranı.
KURTKÖY REVAÇTA
Kartal'da ise kiralar ortalama 30 bin TL ve amortisman süresi 13 yıl. Metro, Marmaray gibi projelerin olduğu ilçenin değeri yükselen mahalleleri ise Yeni Soğanlık, Yalı ve Uğur Mumcu. Amortisman süresi ortalama 12 yıl olan Pendik'te kiralar 25-30 bin TL seviyesinde. Yenişehir, Kurtköy, Şeyhli, Velibaba, Harmandere, Yayalar, Fevzi Çakmak, Çamçeşme ve Orhangazi mahalleri de rapordan yansıyan verilere göre değer kazanıyor. Kurtköy mahallesi havalimanı nedeniyle değeri en çok artan mahallesi oldu.
88 BİN TL KİRA
Kadıköy'de amortisman süresi en kısa mahalle 11 yıl ile Rasimpaşa. Yüksek kulelerin olduğu Fikirtepe'de ise kiralar cep yakıyor. Amortisman süresi en yüksek mahaller, Caddebostan, Fenerbahçe, Zühtüpaşa ve Koşuyolu. Bu mahallelerde amortisman süreleri 19, 22 yıl arasında değişiyor; en yüksek ortalama kiralar ise 88 bin TL ile Caddebostan ve 78 bin TL ile Fenerbahçe'de.
UZMANLAR NE DİYOR?
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Endeksa verileri önemli rakamlar sunuyor. Merkezlerdeki yaşlı binalar, piyasa altında fiyatlara satılıyor, kira getirileri de fena değil. Esenyurt taraflarında uygun fiyata evler bulmak mümkün. Örneğin, 1,5 milyon TL'ye ev alıp 15 bin TL'ye kadar kiraya verebiliyorsun. Merkezi yerlerde 20 yılı bulan amortisman süreleri ise yatırımcıyı düşündürüyor” ifadelerini kullanırken, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman ise şunları dile getirdi:
"Kent merkezleri ile çeperleri arasında ayrım var. Çeperlere gittiğinizde arsanın katkısı düşer yapının ağırlığı artar, merkezde ise durum tam tersi. Bu nedenle, çeperlerdeki amortisman süreleri merkezdekilerin daha kısa olabiliyor."