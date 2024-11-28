İstanbul İçin İlçe İlçe Mahalle Mahalle Fiyatlar Belli Oldu! Bu Listeye Bakmadan Ev Almayın

Haber Global’de yer alan haberde yayımlanan bir rapora göre, Türkiye’nin en kabalık ilçesi olan Esenyurt, riskli demografik yapısına rağmen gayrimenkul yatırımı açısından öne çıktı. İlçede kira fiyatlarının 12-13 bin TL bandında seyretmesi ve amortisman süresinin 12 yıl olması da rapordaki dikkat çeken noktalardan biri oldu. Yüzde 9 kira getirisi ile yatırımcılara avantaj sağlayan Esenyurt’un Mehterçeşme, Örnek, Talatpaşa ve Yenikent mahalleleri ise yükselen yıldızlar olarak ön plana çıktı. Özellikle ‘metro hattı gelecek’ söylentileri bölgedeki emlak fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor.