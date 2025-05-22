CHP'den TMSF'ye Karşı Eylem! Miting Duyurusunu Sırtlarıyla Yaptılar

TMSF'nin CHP'nin Bursa'daki mitingi için uyguladığı billboard engeline karşı CHP'li Hasan Öztürk'ten dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'liler sırtlarını billboarda dönüştürüp pazarda eylem yaptı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
CHP'den TMSF'ye Karşı Eylem! Miting Duyurusunu Sırtlarıyla Yaptılar

TMSF’nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla 25 Mayıs’ta Bursa’da düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine yönelik billboard engeline karşı CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk'ten dikkat çeken bir eylem geldi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Orhangazi İlçe Örgütü ve İlçe Başkanı Berna İl, üzerlerine miting afişlerinin basılı olduğu beyaz tişörtlerle Orhangazi Pazarı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı tişörtleriyle pazarda dolaşan CHP’liler, vatandaşları mitinge davet etti.

Milletvekili Hasan Öztürk, pazar ziyareti sırasında yaptığı açıklama Bursalıları mitinge davet etti ve şunları kaydetti:

“Sanıyorlar ki biz yalnızca yasakladıkları billboardlarla halka ulaşıyoruz. Biz sokaktayız, biz pazardayız, biz halkın arasındayız. Bize inanan, yanımızda olan ve iradesine sahip çıkan herkesin beyaz sırtları var ve o sırtların hepsi bir billboard. Bugün Orhangazi İlçe Başkanımız Berna İl ile birlikte, sırtımızda ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ afişleri ile Orhangazi Pazarı'ndayız ve tüm Bursalıları bu mitinge davet ediyoruz.”

CHP Örgütü, billboard engellerine rağmen halkla buluşmaktan, demokratik iradeye sahip çıkan yurttaşları meydanlara çağırmaktan vazgeçmeyeceğini vurguladı.

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