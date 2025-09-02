Anıtkabir'e Giren Askerler Polis Tarafından Arandı, CHP Tepki Gösterdi

Anıtkabir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde subay ve astsubayların polis tarafından üst aramasına tabi tutulması tartışma yarattı. CHP’li yetkililer, uygulamanın TSK’yı yıprattığını ve askerlerin moralini bozduğunu belirtti.

2016’daki FETÖ’cü darbe girişiminden sonra Anıtkabir’e törenlere katılmak için gelen askerlerin üzerleri askerler tarafından aranmaya başladı. Ancak bu yıl subay ve astsubaylar asker değil polis tarafından arandıktan sonra tören alanına alındı. Askerlerin polis tarafından aranması “Devletin askerine de mi güvenmiyorlar?” sorusunu gündeme getirdi.

Askerler, Anıtkabir'e girerken polis aramasından geçti

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü nedeniyle ilk resmi kutlama töreni Anıtkabir’de düzenlendi. Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre, “Hazır Kuvvet” tarafından isim kontrolünün ardından bariyeri geçmesine izin verilen askerlerin ilk üst araması ikinci kontrol noktasında yapıldı. Subay ve astsubaylar, elle yapılan ilk üst aramasının ardından nizamiye bölgesindeki kontrol noktalarına ilerledi. Buradaki kontrollerden sonra askerler tören için Anıtkabir kampüsüne girdi.

UYGULAMA 2016’DA BAŞLADI

15 Temmuz 2016’daki FETÖ’cü darbe girişiminin ardından Anıtkabir’deki ilk tören 1.5 ay sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile yapıldı. Anıtkabir’e gelen üniformalı askerler tek tek aranarak alana alındı. Subay, astsubay ve erbaşları, meslektaşları x-ray cihazlarından geçirerek güvenlik kontrolü yaptı. Askerler kimliklerini güvenliği sağlayan inzibat personeline gösterdi.

'HAZIR KUVVET' NEDİR?

4 Haziran 2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 500 personelle Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu. “Türkiye genelinde gerçekleşen toplumsal etkinlik ve olaylarda, Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünün 2 yılda gösterdiği yüksek performans ve verimlilik” göz önüne alınarak 20 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İstanbul’da da 500 personelle Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Hazır Kuvvet’in, “ülke genelinde toplumsal eylem/etkinliklerde, yüksek riskli spor müsabakalarında, deprem başta olmak üzere doğal afetlerde etkin bir şekilde görevlendirildiğini” duyurmuştu.

CHP'Lİ BAĞCIOĞLU'NDAN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı, emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Anıtkabir’de dokuz yıldır yaşanan slogan ve tezahüratlarla dolu saygısızlık. Üniformalı askeri personelin polis tarafından üst aramasına maruz kalması. Modern harp silahları ve araçları ne kadar ileri olursa olsun, ordunun asıl muharebe kabiliyeti harp silah araçları değil insandır. İstanbul’da milli savunma hamleleri anlatılırken, aynı anda Ankara’da yaşanan bu tür olaylar, öncelikle TSK’yı yıpratıyor, kurumun saygınlığına gölge düşürüyor ve personelin moralini bozuyor. Büyük çelişki” yorumunu yaptı.

Askerlerin polisler tarafından aranması tepki çekti

CHP’DEN SORU ÖNERGESİ

CHP Zonguldak Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Eylem Ertuğ Ertuğrul da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, askeri personele uygulanan üst aramaları ve liste kontrolünü sorguladı. Ertuğrul, askeri personele yapılan bu uygulamaların yasal dayanağını ve olağanüstü güvenlik tedbirlerinin hangi gerekçeyle alındığını sordu. Ayrıca, askerlerin aranmasında yetkili kolluğun Merkez Komutanlığı olduğunu hatırlatarak, polis tarafından yapılan aramaların mevzuata uygunluğunu sorguladı.

