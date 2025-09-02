Biri Sönüyor, Diğeri Başlıyor! Ormanlarımız Alevlere Teslim

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Yaz boyu devam eden orman yangınları eylül ayında da bitmedi. Denizli Buldan'da 4 gündür devam eden orman yangını dün kısmen kontrol altına alındı. Bakan Yumaklı, yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Bugün 5. gününde yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Aydın Efeler ve Bartın Ulus'taki yangın da kısmen kontrol altına alındı. Dün bir kötü haber de Kastamonu'dan geldi. Kastamonu'nun Araç ilçesindeki yangın söndürüldü. Kastamonu-Karabük sınırındaki yangına müdahale sürüyor.

İşte orman yangınlarında dakika dakika gelişmeler...

10.30 İKİ İLDEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı, Kastamonu ve Aydın'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Karabük-Kastamonu sınırındaki yangının sürdüğü bildirildi.

09.30 AYDIN'DAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına 2. günde havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Pınardere Mahallesi'nde dün zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına ekipler gece boyunca müdahale etti. Arazisinin sarp ve engebeli olması nedeniyle müdahale zaman zaman zorlaştı. Çalışma esnasında 2 itfaiyeci ile 1 orman işçisi yaralandı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Pınardere Mahallesi'nde dün çıkan yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale etmiş, Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının İl Emniyet Müdürlüğüne ait atış poligonundaki tadilat esnasında spiraldan kaynaklandığını belirtmişti.

07.30 KASTAMONU'DAKİ YANGIN İKİNCİ GÜNÜNDE

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınları, ikinci gününde devam ediyor. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınları, ikinci gününde devam ediyor



📌Yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor pic.twitter.com/FL2lSrfiBX — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 2, 2025

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Geceyi aydınlatan alevler havadan görüntülenirken, yangın sebebiyle 6 köyde tahliyeler gerçekleştirildi. Gece boyunca devam eden yangınlar, ikinci gününde de ilerleyişini sürdürüyor. Bölgeye çok sayıda ilden orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopterlerin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları 10 kilometre mesafedeki iki yangın bölgesinde devam ediyor.

Kastamonu-Karabük karayolunun kuzey kesimindeki yangın, Araç ilçesi istikametinde devam ederken, güney kısımdaki yangın ise Karabük sınırında etkisini sürdürüyor.

21.30 KASTAMONU'DAKİ YANGIN KARABÜK'Ü TEHDİT EDİYOR

Kastamonu’nun Araç ilçesinden rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı köylerin sınırına dayandı.

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Karacalar köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Buradan hızla yayılan yangın Şiringüney köyü mevkiine kadar ilerlerken, ekiplerin karadan yoğun bir şekilde müdahalesi sürüyor.

7 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangın Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Geren, Aşağıdoğan ve Aşağıgüney köylerinin sınırına dayandı.

Geceyi aydınlatan alevlere müdahale devam ediyor.

21.00 BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çıkan orman yangınları konusunda son durum açıklaması yaptı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlardan; Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp, Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisi düşürüldü. Bartın Ulus’taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın - Efeler’deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale - Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı. Karabük - Eflani ve Kastamonu - Araç’taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini paylaştı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA