İstanbul'daki Orman Yangını Kontrol Altında

İstanbul'un Ataşehir ilçesinin sınırlarında bulunan Kayışdağı ormanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan ormanlık alan havadan görüntülendi.

Ferhatpaşa mahallesinde bulunan Kayışdağı ormanında saat 18.15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın havadan da görüntülendi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Alevleri tamamen söndüren ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA