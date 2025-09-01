İstanbul'daki Orman Yangını Kontrol Altında

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir orman yangını başladığı bildirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Ataşehir ilçesinin sınırlarında bulunan Kayışdağı ormanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan ormanlık alan havadan görüntülendi.

Ferhatpaşa mahallesinde bulunan Kayışdağı ormanında saat 18.15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın havadan da görüntülendi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Alevleri tamamen söndüren ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Orman yangınları
Son Güncelleme:
Artık Kola İçmek Bile Lüks Olacak! Dev Zam Geliyor, O Tarihten İtibaren Geçerli Olacak Kolaya Dev Zam! O Tarihten İtibaren Geçerli
Şanlıurfa'da Korkunç Saldırı! 1 Kişi Hayatını Kaybetti Şanlıurfa'da Korkunç Saldırı! 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Manisa'da Kaçak Kazı Yapan 10 Şüpheliye Suçüstü Manisa'da Kaçak Kazı Yapan 10 Şüpheliye Suçüstü
Dursun Özbek Ederson’un İntikamını Fena Alacak! Dünya Kupası Bulunan Yıldız Kaleci Adım Adım Galatasaray’a: Fabrizio Romano Resmen Duyurdu Galatasaray'dan Bomba Kaleci Hamlesi
ÇOK OKUNANLAR
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu: 'Süreç' Komisyonundan Ekonomiye... Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam