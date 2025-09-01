Manisa'da Kaçak Kazı Yapan 10 Şüpheliye Suçüstü
Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 10 kişi suçüstü yakalandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Manisa'da Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler düzenledikleri baskında izinsiz kazı yapan 10 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyonda, yakın döneme ait olduğu değerlendirilen 66 eser, 1 projektör, 2 hilti ve jeneratör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, izinsiz ormana girişlerinden dolayı idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: